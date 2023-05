Paola, stasera i The Kolors in piazza omaggiano il Patrono della Calabria

PAOLA (CS) – Continua il tour dei The Kolors, che dopo aver attraversato l’Italia, fanno tappa nella cittadina tirrenica per i festeggiamenti in onore di San Francesco.

Il concerto gratuito, del gruppo rock milanese di Antonio Stash, vincitore della 14esima edizione di Amici nel 2015, è previsto alle 21.30 in Piazza IV Novembre. Il gruppo porterà sul palco i grandi successi, da Everytime a Cabriolet Panorama; e soprattutto Italodisco, il loro ultimo singolo.

Per i The Kolors è tempo di cambiamenti e dopo l’abbandono di Daniele Mona arriva anche l’ufficialità del passaggio in Warner Music. Ora i sono pronti per una nuova fase del percorso. “Siamo stati in silenzio per mesi. Abbiamo sentito il bisogno di rimanere concentrati in studio a lavorare su nuova musica. Sentivamo che qualcosa doveva cambiare, che questo era il momento per noi di voltar pagina”.

I The Kolors presenteranno ai fan calabresi Italodisco

Il nuovo singolo è un omaggio agli Anni 80. Scritto da Stash e Davide Petrella, e prodotto da Stash, Zef e Starchild, è a tutti gli effetti un omaggio al genere di quegli anni indimenticabili che ha portato l’Italia ad essere un punto di riferimento per la musica elettronica. I The Kolors attingono dai maestri di quegli anni, tra Giorgio Moroder e Righeira, inaugurando in questo modo un nuovo capitolo nel loro percorso musicale.

Ad aprire il concerto, un’artista di casa nostra: Eda Marì

Eda Marì, nota al pubblico nazionale per il grande successo riscosso dalla partecipazione a “X Factor” intratterrà il pubblico prima dell’arrivo della band. Molto legata alla periferia calabrese, vive da sempre nella musica, prima come ballerina, nella scuola di danza della madre e poi come cantautrice. Molto emotiva, intensa, raffinata. Ha partecipato con successo al talent dove ha conquistato con i suoi inediti, i giudici e il pubblico che la supporta a oggi con entusiasmo e grande affetto.