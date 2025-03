Paola, si è insediato il nuovo procuratore Domenico Fiordalisi «la porta del mio ufficio sarà sempre aperta»

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Si è insediato il nuovo Procuratore della Repubblica di Paola, Domenico Fiordalisi. In magistratura dal 1986, Fiordalisi ha 65 anni. L’insediamento si é svolto davanti al Tribunale, riunito in udienza pubblica sotto la presidenza di Filippo Leonardo. Fiordalisi, nominato dal Plenum del Csm nello scorso mese dicembre sulla base della designazione unanime della Commissione incarichi direttivi, succede a Pierpaolo Bruni, andato a dirigere la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Dalla partenza di Bruni l’ufficio é stato retto dal Procuratore facente funzioni, Ernesto Sassano.

Per Fiordalisi si tratta di un ritorno a Paola, dove era già stato sostituto procuratore. Nel corso della sua carriera, è stato in servizio, sempre come sostituto, nelle Procure di Cosenza e Tempio Pausania. L’ultimo incarico che ha svolto dal 2017, prima di essere nominato Procuratore di Paola, è stato quello di consigliere della Prima Sezione penale della Cassazione. “L’esperienza che ho maturato nella Suprema Corte – ha detto Fiordalisi nel suo discorso d’insediamento – sarà messa a disposizione della Procura di Paola. La porta del mio ufficio sarà sempre aperta”.