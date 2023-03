Paola, sabato la manifestazione per l’apertura dell’Emodinamica all’Ospedale

PAOLA (CS) – “È partita la macchina organizzativa di #iopartecipo, la manifestazione pubblica, che era stata annunciata nei giorni scorsi, per l’apertura del reparto di emodinamica”. A dirlo è Graziano Di Natale, già segretario questore del Consiglio regionale della Calabria, da sempre attento alle problematiche della sanità in Calabria ed in particolare del Tirreno cosentino.

Sabato 11 Marzo alle 11.30, il neo costituito Comitato Per la Difesa del Diritto alla Salute si ritroverà davanti l’Ospedale San Francesco di Paola per dare seguito a quanto detto e fatto per l’apertura dell’emodinamica al PO di Paola. “Io partecipo” è lo slogan che unirà tutte le persone libere, le associazioni, le sigle sindacali, i giovani e quanti come noi credono che vale la pena lottare.

“Nelle settimane scorse – spiega Di Natale – sono state raccolte oltre mille firme per chiedere l’apertura immediata del servizio ed inoltre mille cittadini hanno aderito al Comitato popolare Per la Difesa del Diritto alla Salute. Quella di sabato sarà un’iniziativa che servirà a coinvolgere tutti, nessuno escluso, per rivendicare un diritto alla salute ma, soprattutto, accelerare sull’apertura di un servizio che serve a salvare vite umane”.

“Su questi temi occorre essere uniti senza divisioni. Il mio appello è alla partecipazione di tutti dalle Istituzioni alle associazioni, ai giovani, ai cittadini. Serve lottare per restituire a questo territorio centralità e servizi”