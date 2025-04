Paola: rione Giacontesi nel degrado, residenti «situazione fuori controllo, tra schiamazzi, corse clandestine e vandali»

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Sono diverse le segnalazioni sui social e gli appelli dei residenti del rione Giacontesi di Paola che chiedono di ascoltare la loro voe. «Da troppo tempo chi vive nel rione – scrive un cittadino su Facebook – è costretto a subire una situazione ormai fuori controllo. Le serate e le notti sono diventate un incubo: schiamazzi continui, vandalismi, auto e scooter che sfrecciano senza rispetto né regole, rischiando ogni giorno di causare tragedie».

La zona un tempo era dignitosa e tranquilla

«I residenti, famiglie con bambini, anziani, persone che semplicemente vorrebbero vivere serenamente la propria quotidianità, si trovano in balia dell’inciviltà più totale. Il quartiere, un tempo dignitoso e tranquillo, oggi è ridotto a una pattumiera a cielo aperto, teatro di corse clandestine, schiamazzi e degrado diffuso. Non è solo una questione di decoro urbano: è una questione di sicurezza, di dignità e di diritti fondamentali. Camminare per strada è diventato un rischio. Uscire di casa, anche solo per una passeggiata con i propri figli, fa paura. Ogni rumore improvviso, ogni moto lanciata a tutta velocità, è un colpo al cuore. E l’ansia cresce, giorno dopo giorno, alimentata dall’indifferenza di chi dovrebbe intervenire. Abbiamo chiesto aiuto. Abbiamo segnalato, scritto, denunciato».

L’appello ai candidati: fino a quando dovremo vivere così?

«Abbiamo inviato PEC al Comune, alla Polizia Locale, alla Prefettura, ai Carabinieri. Ma troppo spesso abbiamo ricevuto solo silenzi, rinvii o promesse mai mantenute. Fino a quando dovremo vivere così? Fino a quando dovremo temere per la nostra incolumità e per quella dei nostri figli? Fino a quando si continuerà a ignorare un’emergenza evidente? Non vogliamo rassegnarci. Non vogliamo aspettare che succeda una tragedia per vedere un intervento».

Ora basta, vogliamo risposte e non promesse da campagna elettorale

«I residenti del rione Giacontesi si stanno organizzando: una richiesta ufficiale è pronta per essere inviata a tutte le autorità competenti. Chiederemo misure concrete e immediate: più controlli, ZTL serali, videosorveglianza, posti auto riservati ai residenti, ordinanze contro schiamazzi e sosta selvaggia. E adesso vogliamo risposte chiare. Tra poche settimane Paola sceglierà un nuovo sindaco e una nuova giunta comunale. A loro rivolgiamo un appello preciso: chi si candida a guidare questa città dica apertamente quali azioni concrete intende adottare per salvare il Rione Giacontesi dal degrado e per garantire sicurezza e vivibilità ai suoi cittadini. Non accetteremo più parole vuote o promesse da campagna elettorale. Vogliamo fatti, impegni veri, soluzioni immediate. Non ci fermeremo. Non resteremo in silenzio. Non permetteremo che il nostro diritto alla sicurezza venga calpestato ancora. Chiediamo il supporto e la solidarietà di tutta Paola: questa battaglia non è solo del nostro quartiere, ma riguarda ogni cittadino che crede nel diritto a vivere con dignità. Condividete, sosteneteci, fate sentire la vostra voce».

Anche passeggiare è pericoloso

Sempre dai social emerge l’invivibilità del quartiere tra “maleducazione, inciviltà, mancanza di rispetto per i residenti e non. Qualche mese addietro, mi sono lamentato pubblicamente dello stato di degrado in cui versa la zona. Ho inviato pec all’amministrazione comunale, prive di riscontro, alla Prefettura, alla Polizia e ai Carabinieri. Solo quest’ultima Istituzione ha inteso contattare il sottoscritto perché le mie denunce contenevano i miei dati personali e i miei contatti. Non ho paura a metterci la faccia ma ho timore a fare una semplice passeggiata, soprattutto quando sono con mio figlio. Temo la sua incolumità, dato che devo assistere, costantemente, a gare di velocità da parte di ragazzi in scooter, moto e automobili. Fin quando non ci scapperà qualcosa di grave, ho il sentore che tutto verrà tollerato”.

“Io però una domanda ai genitori di questi ragazzi “indisciplinati” la faccio: ma non vi rendete conto di come si comportano i vostri figli fuori? Quale senso di civiltà avete inculcato loro? Vi sembra normale che non abbiano il minimo rispetto nei confronti delle persone e dei luoghi pubblici, dato che il quartiere è diventato una pattumiera a cielo aperto? Ai prossimi amministratori chiedo maggiore attenzione, a prescindere da chi vincerà le prossime elezioni”.