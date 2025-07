Paola: paura sul lungomare, uomo aggredito da un cane Corso sfuggito al controllo del proprietario

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Stava passeggiando con la moglie ed un piccolo Chihuahua sul lungomare quando è stato aggredito da un cane Corso che, secondo quanto emerso, sarebbe sfuggito al controllo del proprietario. E’ accaduto domenica intorno alle 20.30. Il cane di taglia grande avrebbe prima aggredito il cagnolino, per poi scagliarsi contro il proprietario che ha tentato di difenderlo.

L’uomo ha riportato ferite al volto ed è anche caduto rovinosamente a terra. A prestare i primi soccorsi un ristoratore della zona e subito sono stati allertati i soccorsi ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche un medico veterinario per controllare le condizioni del cane Corso, che è stato posto sotto sequestro e trasferito in una struttura per la quarantena sanitaria.