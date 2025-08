Paola, paura per un grave incidente nella zona “Bracci”. Interviene l’elisoccorso da Cosenza

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi nel comune di Paola. Per cause in corso di accertamento, uno scooter di grossa cilindrata ed un’auto si sono scontrate sul lungomare, nella zona “Bracci”.

Ad avere la peggio la persona a bordo dello scooter, soccorso prima dal Suem 118 arrivato dal nosocomio San Francesco di Paola. Poi, a cause della gravità delle ferite riportate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Cosenza. L’elicottero è atterrato poco dopo sulla spiaggia ed è poi ripartito verso l’ospedale dell’Annunziata in codice rosso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.