Paola, paura in carcere. Incendio in cella, nube tossica in tutta la sezione e poliziotti intossicati

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Ha appiccato un incendio in cella senza che prima fossero avvertiti segnali di una situazione di disagio. Nella serata di ieri, nella Casa Circondariale di Paola un detenuto di nazionalità straniera ha iniziato ad incendiare i propri effetti personali: stracci, lenzuola, il cuscino provocando così una nube di fumo tossico nella cella nella quale si trovava che poi si è propagata in tutta la sezione.

L’incendio è stato prontamente spento dai militari intervenuti e nel mentre si è provveduto anche ad evacuore le altre celle adiacenti conducendo i detenuti verso il cortile, evitando così quella che poteva trasformarsi in una vera tragedia.

I poliziotti intervenuti per via delle esalazioni sono rimasti intossicati ma sono stati prontamente sottoposti alle cure necessarie. Dopo i fatti avvenuti, il SINAPPE ha chiesto l’allontanamento del detenuto dalla Casa circondariale oltre all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario per questi tipi di comportamenti.