HomeTirreno

Paola, paura in carcere. Incendio in cella, nube tossica in tutta la sezione e poliziotti intossicati

Un detenuto di nazionalità straniera ha iniziato ad incendiare i propri effetti personali: stracci, lenzuola, il cuscino provocando così una nube di fumo tossico. I poliziotti hanno spento le fiamme ed evacuato le celle adiacenti

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

PAOLA (CS) – Ha appiccato un incendio in cella senza che prima fossero avvertiti segnali di una situazione di disagio. Nella serata di ieri, nella Casa Circondariale di Paola un detenuto di nazionalità straniera ha iniziato ad incendiare i propri effetti personali: stracci, lenzuola, il cuscino provocando così una nube di fumo tossico nella cella nella quale si trovava che poi si è propagata in tutta la sezione.

L’incendio è stato prontamente spento dai militari intervenuti e nel mentre si è provveduto anche ad evacuore le altre celle adiacenti conducendo i detenuti verso il cortile, evitando così quella che poteva trasformarsi in una vera tragedia.

I poliziotti intervenuti per via delle esalazioni sono rimasti intossicati ma sono stati prontamente sottoposti alle cure necessarie. Dopo i fatti avvenuti, il SINAPPE ha chiesto l’allontanamento del detenuto dalla Casa circondariale oltre all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario per questi tipi di comportamenti.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Kevin Cannavò

Cosenza, primo acquisto di mercato. Presto l’attaccante ex Vis Pesaro Kevin Cannavò

Sport
COSENZA - È l'attaccante Kevin Cannavò il primo acquisto del mercato estivo del Cosenza Calcio. Prelevato dal Venezia con prestito annuale con diritto di...
funerali-luigi-di-sarno

“Non si può morire per un panino a Diamante”. Dolore e rabbia ai funerali...

Tirreno
NAPOLI - Dolore e rabbia ai funerali di Luigi Di Sarno, l'uomo di 52 anni morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un...

Mormanno, nasce il presidio rurale AIB dei Vigili del Fuoco. Pappaterra: «Puntiamo a renderlo...

Provincia
MORMANNO (CS) - Era stato annuciato ed oggi è realtà. A Mormanno, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, è nato ufficialmente il presidio...

Tragedia in mare: muore dopo un malore, ritrovato il cadavere dalla Guardia costiera

Calabria
GROTTERIA (RC) - Era in vacanza con la famiglia nella Locride ma di lui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio, a Grotteria...
Padre Fedele ad Acri

La salma di Padre Fedele ad Acri, dove iniziò il suo cammino di sacerdote...

Provincia
ACRI (CS) - Il legame tra Padre Fedele e il comune di Acri affonda in radici antiche. Proprio nella città di Sant'Angelo, nel 1970,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36973Area Urbana22242Provincia19732Italia7983Sport3839Tirreno2874Università1446
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Provincia

Mormanno, nasce il presidio rurale AIB dei Vigili del Fuoco. Pappaterra:...

MORMANNO (CS) - Era stato annuciato ed oggi è realtà. A Mormanno, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, è nato ufficialmente il presidio...
Calabria

Tragedia in mare: muore dopo un malore, ritrovato il cadavere dalla...

GROTTERIA (RC) - Era in vacanza con la famiglia nella Locride ma di lui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio, a Grotteria...
Sequestro area
Calabria

Stabilimenti balneari abusivi, sotto sequestro una maxi area di quasi 5...

VIBO VALENTIA - Il personale del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale della Giuardia di Finanza di Vibo Valentia, con l’ausilio di tecnici...
Calabria

Sorpreso mentre bruciava rifiuti nella fiumara, in arresto un uomo

LOCRI (RC) - Stava bruciando dei rifiuti, è stato colto in flagranza di reato ed è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale...
Calabria

Occupava abusivamente spazi della città per il commercio non autorizzato, daspo...

TROPEA (VV) - Occupava abusivamente, nel centro di Tropea, uno spazio destinato al trasporto ed alla circolazione urbana appositamente individuato dal Comune come area...
Tirreno

I furbetti della prima fila in spiaggia, a Tortora rimossi ombrelloni...

TORTORA (CS) - Stare in prima fila, in spiaggia, è il desiderio di tutti i turisti che in questo periodo affollano il litorale italiano,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA