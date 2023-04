Paola: ospedale San Francesco, Comune «nessuna disposizione per il dirottamento di reparti»

PAOLA (CS) – “Sul depotenziamento dell’Ospedale San Francesco di Paola, sulla presunta spoliazione di servizi, non esiste nessuna decisione che altererebbe le disposizioni del Decreto N.64. Nel comprendere le preoccupazioni dei cittadini, respingiamo in maniera categorica ogni strumentazione politica. La sanità è tra i punti nevralgici della nostra agenda politica e per questo, una nostra delegazione, guidata dal sindaco Giovanni Politano, ha incontrato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto”.

E’ quanto sottolinea l’amministrazione comunale della città di Paola a seguito di un incontro tenutosi presso la Cittadella Regionale. “Ringraziamo il presidente Occhiuto – prosegue – per il colloquio proficuo e per l’attenzione e la disponibilità verso il territorio. Sull’Ospedale di Paola abbiamo ricevuto importanti rassicurazioni. Al momento – inoltre – non esiste nessuna disposizione che sancisce il dirottamento di reparti. Grazie ad una programmazione certosina – sottolinea – e all’impegno dell’assessore Logatto, e dei rappresentanti istituzionali, negli anni, abbiamo potenziato l’offerta sanitaria del San Francesco, non per campanilismo o per partito preso, ma perché è un presidio nevralgico per tutto il basso Tirreno. Non ha senso snaturare quanto di buono fatto finora”.

L’amministrazione comunale placa le polemiche e dichiara: “Attraverso il dialogo istituzionale andiamo avanti. Siamo compatti. Sulla sanità Riponiamo fiducia nelle scelte dell’On. Occhiuto, ma, siamo pronti a far valere le nostre ragioni. Nessuno sottovalutata nulla, ma non si devono creare allarmismi”.

Uno sguardo anche al futuro: “Con il Presidente abbiamo discusso anche di sviluppo. Paola è la città di San Francesco e l’imminente Festa Patronale Regionale di Maggio merita la massima attenzione istituzionale. Chiediamo a tutte le forze politiche e ai cittadini di sostenerci perché la nostra azione – conclude – è alimentata dall’amore verso la città e dalla trasparenza amministrativa intrapresa sin dal primo giorno”.