Paola: ogni venerdì il ‘mercatino serale’ su corso Roma con tantissimi stand

PAOLA (CS) – E’ in programma per il prossimo venerdì 7 luglio l’inaugurazione del più grande mercatino serale della costa tirrenica cosentina. Organizzato dal Comune di Paola in collaborazione con l’associazione ANA Ugl Alto Tirreno, la più grande associazione dei commercianti ambulante nazionale, saranno presenti tantissimi stand. Dall’abbigliamento al corredo casa, ma anche articoli per la casa, calzature, bigiotteria e prodotti alimentari e ortofrutticoli. L’area mercato sarà aperta ogni venerdì dalle 17 alle 20.

