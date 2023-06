Paola, maggioranza Comune: «La qualità delle acque non è in discussione»

PAOLA (CS) – “La qualità delle acque di Paola non è in discussione. Abbiamo un mare tra i più belli della Calabria, con chilometri di spiaggia e siamo pronti ad accogliere i turisti. Non è inquinato”. Risponde così la maggioranza al Comune del centro tirrenico cosentino, alle “voci maldestramente messe in giro non solo ledono la dignità della nostra città e rappresentano un pericoloso deterrente per lo sviluppo del settore turistico, ma rasentano il paradosso vero e proprio”.

“Mettiamo a tacere – una volta per sempre – chi ha creato un vero e proprio luogo comune che scredita solo la qualità delle nostre acque. Le poche chiazze marroni presenti nel fine settimana sono un fenomeno che si è verificato su tutto il Tirreno Cosentino, ma le polemiche non possono riguardare sempre e solo Paola”.

Non ammette repliche la smentita dell’amministrazione comunale della città di Paola: “sin dal nostro insediamento abbiamo puntato e realizzato interventi mirati e migliorativi del sistema depurativo, non in ultimo, quello dell’intelligenza artificiale e tecnologia LoT per la raccolta dei reflui urbani. In piena sinergia con il Presidente Occhiuto, la Regione Calabria e Marcello Minenna Assessore all’ambiente – che ringraziamo per il supporto nella lotta all’inquinamento del mare e per i finanziamenti ottenuti – monitoriamo continuamente, puntando sul continuo efficientamento del depuratore. Per la nostra maggioranza la depurazione non è argomento appetibile solo nella stagione estiva. Lavoriamo sempre con serietà”.

La maggioranza del sindaco, Giovanni Politano afferma inoltre: “Non conosciamo la natura delle chiazze marroni, ma non abbiamo registrato nessuna criticità locale, altrimenti saremmo intervenuti denunciando alle autorità competenti. Siamo pronti a farlo con chiunque rechi inquinamento, ma non accettiamo attacchi strumentali“.

“Siamo disponibili a collaborare con le autorità e con la Regione Calabria affinché si possa progressivamente migliorare la qualità delle acque, in un contesto ad ampio raggio che unisce il Tirreno Cosentino. Su queste tematiche serve lungimiranza e bisogna lavorare in sinergia. Da parte nostra massima disponibilità. Una cosa è certa, la città di Paola non ha recato nessuna forma di inquinamento. Smentiamo categoricamente ogni voce a riguardo. Vi aspettiamo a Paola questa estate“.