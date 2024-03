Paola: l’Associazione ‘La Riviera di San Francesco’ presenta il laboratorio turistico

PAOLA (CS) – Istituita nel 2012 dagli imprenditori turistici della costa tirrenica che comprende i comuni da Cetraro fino ad Amantea, l’Associazione Turistica La Riviera di San Francesco nasce dall’esigenza di promuovere un territorio ricco di bellezze culturali, naturali e storiche. Lo scopo primario è quello di fornire, ai turisti che soggiornano in questo tratto di costa, una serie di servizi turistici integrati per una fruizione ottimale del territorio.

La particolarità è costituita dalla messa in rete delle diverse realtà: strutture ricettive diurne e notturne, attività ristorative e commerciali, associazioni culturali, società di servizi, agenzie di viaggio, tour operator, terzo settore, uniti nel perseguire l’obiettivo comune della valorizzazione, della conoscenza e dell’utilizzo delle risorse territoriali.

Ma l’Associazione è anche altro ed ha permesso, con i suoi anni di attività alle spalle, di creare quell’anello di collegamento tra le diverse realtà produttive, foriero di una diversa e migliore possibilità di crescita, per tutto il territorio. Puntando proprio sulla rete tra i vari operatori coinvolti, si è creata una collaborazione continua per quanto riguarda progetti, iniziative e attività anche organizzate da singoli componenti, dal momento che l’idea condivisa e sostenuta con impegno e forte volontà da tutti gli aderenti dell’associazione è che lo sviluppo del territorio può avvenire solo tramite l’organizzazione e la messa in rete dei servizi finalizzati al rafforzamento delle politiche del settore turistico, con l’intento di supportare anche le amministrazioni locali.

IL LABORATORIO TURISTICO

La presentazione del Laboratorio Turistico si terrà mercoledì prossimo, 20 marzo, nell’aula consiliare del Comune di Paola, alle 12. Il territorio ha le potenzialità per fare turismo in diversi periodi dell’anno, partendo dalla figura religiosa di San Francesco, dalla stagione estiva e dalla presenza sul territorio di numerosi beni culturali e ambientali poco conosciuti, scarsamente valorizzati e non sempre fruibili. L’idea – programma, oggi progetto denominato Laboratorio Turistico sviluppato sul territorio dell’associazione La Riviera di San Francesco – che comprende i comuni di Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Longobardi, Belmonte Calabro e Amantea – è frutto dell’esperienza e della visione che l’associazione ha maturato nei suoi oltre dieci anni di attività nel settore del turismo.

L’intento è quello di presentare, come un solo territorio, tutti i Comuni che ne fanno parte, con le specificità, le attrattive, le risorse comuni e quelle caratteristiche. E soprattutto arrivare, nel tempo e col dialogo con le amministrazioni comunali, con la programmazione comune e la condivisione degli obiettivi, a presentare un programma comune di eventi, manifestazioni, spettacoli e quant’altro può essere utile allo sviluppo turistico e alla fruizione ottimale del territorio, non solo nella stagione estiva ma in tutto l’arco dell’anno, per favorire così la percezione e la realizzazione di “stagioni diversamente alte”, considerata la ricchezza di eventi che scaturiscono da radicate tradizioni in ogni periodo dell’anno e la varietà di ambienti che rendono interessante la vacanza nel territorio della Riviera.