Paola: individuato sversamento abusivo, sindaco «controlli a tappeto su tutto il territorio»

PAOLA (CS) – “Tolleranza zero, pugno di ferro e azioni di prevenzione contro chi abusa delle condotte pubbliche della città di Paola per recare pericolose forme di inquinamento, soprattutto al nostro mare”. Sono le parole del sindaco di Paola, Giovanni Politano il quale ha reso noto che “a seguito di una capillare campagna di monitoraggio dei corsi d’acqua sul territorio comunale, finalizzata all’individuazione di possibili fonti di inquinamento marino, è stato individuato dagli uomini dalla polizia locale – ai quali va il mio sentito ringraziamento e quello di tutta l’amministrazione comunale – in un tratto di fogna privato, uno sversamento abusivo che costituiva fonte di inquinamento“.

“La lotta aperta agli scarichi abusivi ha indotto l’amministrazione comunale ad intensificare la propra azione Immediatamente – sottolinea Politano – con ordinanza settoriale è stato intimato il tempestivo ripristino dello stato dei luoghi per l’eliminazione della fonte di inquinamento a carico degli stessi privati”.

“Situazioni simili mettono a repentaglio la qualità – mai venuta meno – delle nostre acque, che restano potabili. Sul mare – aggiunge il sindaco – occorrerebbe un discorso ben più ampio, di concerto con i sindaci e le istituzioni sovracomunali, non essendo un fattore unicamente riconducibile ad una singola amministrazione comunale. Grazie anche all’incisività della Regione Calabria qualcosa inizia a muoversi, ma ritengo che i comuni debbano esser dotati di maggiori risorse per prevenire e contrastare simili scempi ambientali”.

“Difendere e proteggere il nostro mare – conclude Politano – è una priorità assoluta della maggioranza che guido. Una città come Paola, con chilometri di costa ed un mare cristallino non può tollerare queste forme di illegalità, che contrasteremo in tutti i modi possibili, anche segnalando alle autorità competenti. I controlli continueranno su tutto il territorio e saranno a tappeto. Diamo una svolta seria“.