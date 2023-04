Paola, in sindaco Politano: «Non saranno le polemiche a rallentare la ripartenza»

PAOLA (CS) – “Nell’esprimere soddisfazione per l’approvazione di tutti i punti inseriti all’ordine del giorno del consiglio comunale dobbiamo – nostro malgrado – stigmatizzare l’operato di un’opposizione consiliare che ancora una volta ha provato – invano – a trascinare il livello del dibattito politico nella bagarre, dimostrando persino incapacità di dialogo sui punti programmatici”. È quanto afferma l’amministrazione comunale della città di Paola guidata dal sindaco Giovanni Politano, commentando l’ultimo consiglio comunale.

“Sin dal nostro insediamento – prosegue – abbiamo ricevuto dai banchi dell’opposizione attacchi strumentali ed infondati, maldestramente ed artatamente portati avanti da chi non ha ancora accettato il responso democratico delle urne. L’incoerenza della minoranza si è palesata – sottolinea la nota – nel momento in cui ha abbandonato l’aula. Una vera e propria mancanza di rispetto verso i paolani da parte di chi sui giornali chiede a gran voce la convocazione dei consigli comunali per poi abbandonare prima del voto. Basta sceneggiate“.

La maggioranza dichiara inoltre: “L’opposizione è palesemente a corto di argomenti. C’è chi contesta addirittura il posizionamento delle luminarie di Pasqua. Qualcuno ritiene di poter dispensare consigli su tristi scomparse sulle quali serve maggiore delicatezza. Il sindaco, la giunta ed i consiglieri della maggioranza tutta, manifestano il proprio cordoglio in forma privata, rispettando il dolore delle famiglie senza spettacolarizzazione alcuna. Non accettiamo lezioni. Non si trascini su questi temi lo scambio di battute politiche”.

“Il nostro operato è cristallino. Dai lavori pubblici avviati, alla sanità, al turismo, ai servizi sociali, fino alla viabilità e ai finanziamenti ottenuti, al porto, al nuovo lungomare. Vogliamo rilanciare Paola per proiettarla nel futuro. Ecco la nuova era. Andiamo avanti più compatti che mai. Non saranno le polemiche – conclude – a rallentare la ripartenza”.