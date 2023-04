Paola: il Polo Chirurgico resterà all’Ospedale San Francesco

PAOLA (CS) – Il Polo Chirurgico resterà all’Ospedale San Francesco di Paola. “Quanto annunciato pubblicamente dai consiglieri regionali, Sabrina Mannarino e Pasqualina Straface, membri della commissione regionale sanità, va nella stessa direzione delle rassicurazioni che avevo personalmente ricevuto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto al termine di una fitta e proficua interlocuzione istituzionale”.

A dirlo è il sindaco di Paola, Giovanni Politano: “Non esiste nessuna possibilità di spostamento di reparti verso il nosocomio Iannelli. Insieme a tutta la maggioranza eravamo certi di aver fatto valore le nostre tesi. L’ospedale di Paola – prosegue il primo cittadino – è nevralgico per il basso Tirreno Cosentino, per parte dell’hinterland cosentino e per i comuni dell’entroterra nepetino. Non poteva, un territorio così vasto, esser privato di servizi essenziali. Il Decreto Scura non sarà alterato. Un risultato da condividere con la maggioranza che mi onoro di guidare e che continua a centrare risultati, anche sulla sanità, in particolar modo con l’assessore con delega alla Sanità, Antonio Logatto ed il Vicesindaco, Maria Pia Serranò”.

“Ringrazio tutti i sindaci dei comuni del basso Tirreno Cosentino per aver riunito le giuste energie in un’azione incisiva, pacata, risultata vincente. Insieme possiamo fare tanto per il territorio, senza divisioni politiche, andando oltre gli steccati e le strumentazioni. Grazie anche ai consiglieri regionali Mannarino e Straface e al presidente Occhiuto per la saggezza”. Politano rilancia e annuncia: “Giungono buone nuove. Presto sarà fruibile l’emodinamica a Paola. Vogliamo potenziare il San Francesco, altro che spostamento di servizi”.