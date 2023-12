Paola, il Comune stanzia oltre 500mila euro per saldare i debiti pregressi del Welfare e dell’Ato 2

PAOLA (CS) – In pochi mesi un’inversione di tendenza e una di politica di bilancio finalizzata a dare priorità ai bisogni collettivi in un’ottica di equità fiscale. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giovanni Politano, rilancia le attività amministrative del Comune e, quale capofila dell’ATO 2 Paola-Cetraro, anche le azioni dei Comuni limitrofi in campo sociale. Paola si rafforza sempre più come Comune che fa da traino sul Tirreno cosentino e, nonostante le note difficoltà finanziarie, nelle ultime sedute di Giunta ha deliberato di anticipare somme per euro 501.474,89 relative al saldo di progetti delle politiche sociali, portati avanti negli anni precedenti, i cui servizi agli operatori non erano stati saldati. Nello specifico, per far fronte alle spese contratte per la gestione degli asili nido di Acquappesa e Paola e dei nidi privati dislocati sul territorio dell’Ambito, si è stabilito di anticipare euro 268.769,96 a saldo di tutti i servizi conclusisi alla data del 30 giugno 2021.

L’anticipazione si è resa necessaria per evitare un danno contabile di notevole entità, dal momento, che tali sevizi, non erano mai stati liquidati in questi anni e si rischiava una azione esecutiva per il recupero del dovuto, senza che fosse più possibile rendicontare dette prestazioni per ottenere il dovuto rientro dei capitali da parte del Ministero dell’Interno. Esattamente per lo stesso Programma Nazionale, quello che offre cura e assistenza agli anziani non autosufficienti dei circa 50.000 abitanti del vasto territorio che va da Sangineto a Falconara Albanese e di cui Paola è il Comune Capofila, si è deliberato di anticipare altre euro 100.969,71, sempre per le medesime finalità ed evitare la perdita dei finanziamenti.

Con deliberazione n. 194 del dicembre 2023 si è deliberata l’anticipazione di cassa di euro 43.228,47 per soddisfare le richieste economiche e rendicontare presso il Ministero dell’Interno il progetto PrInS – Servizio di Pronto intervento sociale, che in questi mesi ha fornito risposte importanti a problemi emergenziali delle persone consentendo tanti viaggi della speranza per malati gravi e senza risorse economiche. Infine, con la deliberazione n. 172 del 30.11.2023, si è deliberata una ulteriore anticipazione di cassa dell’importo di euro 88.506,75 per saldare definitivamente il Progetto PON Inclusione.

«Seppur con grandissime difficoltà – scrive in una nota l’amministrazione comunale -, Il Comune di Paola ha messo mano a euro 501.474,89 della propria cassa per saldare tutti i progetti del welfare che erano stati in questi anni trascurati. È certamente una bella soddisfazione poter affermare che c’è chi il welfare lo proclama e chi, con le azioni quotidiane, mette in campo la responsabilità che una Amministrazione Pubblica deve avere nei confronti dei cittadini bisognosi ed in difficoltà, degli operatori che si sono spesi nell’erogare i servizi, e soprattutto per continuare a rappresentare quella immagine di Istituzione seria e credibile con gli enti sovraordinati che hanno riconosciuto nel Comune di Paola l’affidabilità dei finanziamenti concessi».

«Per fare questo, per poter assolvere diligentemente ai doveri che le regole pubbliche ci impongono, è stata particolarmente importante la strategia di azioni messe in campo per la lotta all’evasione ed il recupero di tasse e tributi non pagati. E’ solo così, e non facendo sterile polemica sobillatrice nei confronti dei cittadini invitandoli a non pagare le tasse, che una Città degna di tal nome continua a poter erogare servizi indispensabili alla collettività e soprattutto a chi vive difficoltà importanti in un territorio come quello del Tirreno. Un grazie da parte dell’Amministrazione Politano va ai sindaci degli altri 8 comuni dell’Ambito, ovvero Acquappesa, Cetraro, Bonifati, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Sangineto e San Lucido, che contribuiscono ogni giorno a mettere in campo azioni di responsabilità e di sostegno al territorio proponendo progetti credibili e sostenibili sempre con grande spirito di collaborazione e senza polemiche».