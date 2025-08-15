Paola, grave incidente tra tre auto sulla Statale 18. Ferite anche una mamma con i due figli

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore nel Comune di Paola. Per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro che ha coinvolto tre auto nei pressi dello svincolo che porta all’ospedale San Francesco. Il bilancio è di cinque persone ferite: due sono stati portati all’ospedale di Paola mentre una mamma con due figli, tutti a bordo di un’auto, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Cetraro.

Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli (uno si è ribaltata) il tratto di Statale è rimasto chiuso con il traffico deviato sulla viabilità ordinaria con inevitabili code anche per via del rientro dopo la giornata di Ferragosto.