Paola, giovani sui binari dell’innovazione: Open Day del Centro di Formazione Ferroviaria

PAOLA (CS) – Grande partecipazione ieri a Paola all’Open Day organizzato dal Centro di Formazione Ferroviaria Srl, che ha attratto numerosi partecipanti tra giovani, professionisti e appassionati del settore ferroviario. L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa del CFF, centro d’eccellenza riconosciuto da ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), che da anni forma figure chiave del trasporto su rotaia come Macchinisti, Capotreno, Manutentori, Manovratori e Preparatori dei treni.

Esperienza realistica con il simulatore di guida

Protagonista dell’Open Day è stato l’innovativo simulatore di condotta dei treni, uno strumento didattico all’avanguardia che ha permesso ai visitatori di vivere l’esperienza della guida ferroviaria in totale sicurezza. Una simulazione ad alta fedeltà, progettata per offrire un assaggio realistico delle competenze richieste ai futuri macchinisti.

Presenze istituzionali e attenzione al territorio

All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Paola, avv. Roberto Perrotta, il presidente della Pro Loco, Marcello Lamberti, e rappresentanti dell’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa per il territorio. L’Open Day si è infatti rivelato non solo un momento di orientamento professionale, ma anche un volano di sviluppo per l’intera comunità locale.

Il Centro di Formazione Ferroviaria, fondato nel 2017 dalla sinergia di quattro aziende leader nei settori della sicurezza, manutenzione, simulazione e ingegneria ferroviaria, propone percorsi completi con lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, formazione con simulatore e rilascio di certificazioni utili per l’accesso agli esami ANSFISA, compresa la Licenza di Condotta Europea, ovvero la “patente del macchinista”.

Tra i prossimi corsi in partenza presso la sede di Paola:

Macchinista Agente di Condotta: 8 settembre 2025

Capotreno: 6 ottobre 2025

Preparatore dei treni: 10 novembre 2025

Il CFF mette inoltre a disposizione docenti qualificati e corsi finanziabili tramite il Prestito per Merito, garantendo accesso alla formazione anche a chi intende investire nel proprio futuro professionale.

Una giornata proiettata verso il futuro

L’Open Day si è confermato un momento chiave per promuovere la formazione specializzata e le opportunità lavorative nel mondo ferroviario, in un contesto altamente professionalizzante. Il Centro di Formazione Ferroviaria Srl continua così la propria missione di crescita e innovazione, formando centinaia di nuovi professionisti ogni anno e contribuendo attivamente alla cultura della sicurezza ferroviaria.