Paola, estorce denaro e beni a un disabile, minaccia e maltratta l’intera famiglia. Arrestato 41enne

PAOLA (CS) – Nel pomeriggio del 7 novembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Paola hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Paola, coordinata dal Procuratore facente funzione, Ernesto Sassano, nei confronti di un pregiudicato 41 enne di origine campana per i reati di circonvenzione di incapace ed estorsione aggravata.

Le articolate attività di indagine condotte dai militari, anche a seguito di numerosi interventi per lite, hanno permesso di appurare che l’uomo:

presentandosi come un parente, nel mese di maggio 2023 aveva indotto un 64 enne paolano, abusando della sua vulnerabilità e fragilità, a donare tutti i suoi beni alla moglie 45enne, tra cui la proprietà di metà di un’abitazione;

tra cui la proprietà di metà di un’abitazione; si faceva accogliere dalla donna presso l’abitazione dove viveva anche il marito e il loro figlio disabile, ricevendo anche il sostentamento delle spese di vitto e alloggio. Alla notizia che questa non era più disposta ad ospitarlo, l’uomo nel mese di luglio 2024 minacciava lei ed il figlio, picchiando ripetutamente ed in più occasioni il marito.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Paola.