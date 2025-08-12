HomeTirreno

Paola: ennesima aggressione in carcere, detenuto minaccia gli agenti con un coltello di tipo rudimentale

Ancora un'aggressione, un atto di violenza all'interno della Casa Circondariale Paola ai danni del personale di Polizia penitenziaria

PAOLA (CS) – A rendere noto quanto accaduto sono il Segretario Regionale del SINAPPE Fabio Viglianti, unitamente al Segretario Provinciale Marco De Seta, esprimendo al contempo massima solidarietà e vicinanza al personale di Polizia penitenziaria in servizio presso la presso la Casa circondariale di Paola ad opera di un detenuto.

I fatti risalgono alla giornata di ieri: alcune unità di polizia penitenziaria, durante lo svolgimento del proprio servizio, giunti di fronte ad una stanza detentiva hanno notato l’assenza di un detenuto, pertanto al fine di verificare se lo stesso avesse accusato un malore, sono entrati all’interno.

Una volta accertata la presenza del detenuto nel bagno, lo stesso senza nessun giustificato motivo, si è scagliato contro gli agenti per tentare di aggredirli con in mano un coltello di tipo rudimentale. Grazie alla prontezza di riflessi degli agenti di polizia penitenziaria e dopo una breve colluttazione gli stessi sono riusciti ad immobilizzare il detenuto che è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente.

“Si tratta dell’ennesimo atto di violenza perpetrato nei confronti del personale di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Paola, che nonostante la cronica carenza di organico, continua a garantire l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario paolano” ed il SINAPPE chiede “l’immediato allontanamento del detenuto in questione, nonché l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario per questi tipi di comportamenti”.

