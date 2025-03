Paola: i due fratellini maltrattati saranno ascoltati da un perito, per valutare se possono essere sentiti

- Advertisement -

PAOLA (CS) – I due fratellini di Paola, di 2 e 4 anni, che sarebbero stati vittime di maltrattamenti dovrebbero essere sentiti il prossimo 17 marzo dalla dottoressa Patrizia Nicotera. In qualità di perito, è incaricata di verificare la possibilità che i due bambini, attualmente affidati alla nonna paterna, siano in grado di relazionarsi con terzi per rispondere quindi alle domande e ricostruire quanto accaduto.

Per i presunti maltrattamenti sono tre gli indagati: la madre, il compagno e la nonna materna. Le due donne non avrebbero impedito i maltrattamenti, omettendo di proteggere i bambini. I legali del 34enne Giovanni Fiore, attualmente detenuto perchè ritenuto dalla procura di Cosenza l’autore delle lesioni ai fratellini, hanno chiesto ed ottenuto dal gip il conferimento dell’incarico alla professionista, che incontrerà i fratellini nel suo studio.