Paola: da lunedì disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione. Poi la pulizia della spiaggia

PAOLA – Con ordinanza urgente e contingibile il sindaco della città di Paola, Giovanni Politano, ha disposto per lunedì 3 luglio le operazioni di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione dell’intero territorio comunale. Con l’approssimarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione di zanzare, zecche, topi, blatte ed ogni altro insetto, è fondamentale attivare sull’area urbana e nelle periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica e dell’igiene ambientale.

In quest’ottica e su impulso dell’amministrazione comunale, tutte le zone delle città di Paola progressivamente sono state anche interessate da un massiccio intervento per la manutenzione del verde e sfalcio erba che prosegue dalle periferie, nessuna esclusa, fino al centro cittadino e al lungomare San Francesco. Adesso, con l’estate oramai entrata nel vivo, è stata programmata per lunedì una disinfestazione di tutto il territorio comunale, le cui dinamiche saranno rese note nelle prossime ore.

Pulizia spiaggia e controlli sull’abbandono dei rifiuti

L’impegno della giunta Politano, di concerto con gli uffici, le cooperative sociali prevede anche un nuovo intervento a breve termine: la pulizia della spiaggia libera e i controlli mirati volti a prevenire il becero fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti (ne avevamo parlato qui), che sarà punito con un’altrettanta intensa attività sanzionatoria. “Cambiamo volto alla nostra città, puntando sul decoro urbano ed implementando gli interventi”. È il commento soddisfatto dell’amministrazione comunale che conclude: “Stiamo lavorando. Le difficoltà sono tante ma il nostro impegno non è mai venuto meno. Lavoriamo con serietà e siamo pronti per la stagione estiva”.