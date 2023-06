Paola: corteo a difesa dell’ospedale San Francesco, per reclamare il diritto alle cure

PAOLA (CS) – E’ in programma per venerdì prossimo 16 giugno, l’iniziativa intitolata “In cammino per la difesa del diritto alla salute”, per sensibilizzare chi, da dietro una scrivania, pensa di giocare con i diritti dei cittadini. La manifestazione, a cui hanno aderito il Partito Democratico, L’Associazione La Migliore Calabria, la Uil-Fpl, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa prevista per mercoledì 14 giugno ma è già in moto la macchina organizzativa”. È quanto rendono noto gli esponenti del Comitato popolare per la difesa del diritto alla salute, che continuano nella loro battaglia a difesa del nosocomio Paolano.

Il programma prevede alle 18 il raduno dei partecipanti nel piazzale dell’Ospedale San Francesco. Da qui si muoverà un corteo con arrivo in piazza del Popolo dove si terranno interventi dei rappresentanti del Comitato, delle associazioni, dei sindacati e delle forze politiche.

“È necessario – dicono gli organizzatori – essere consapevoli che bisogna lottare per difendere la nostra struttura ospedaliera senza colori politici. Per tali ragioni invitiamo tutti ad aderire perché è necessario essere uniti senza distinzione alcuna. Da fine maggio – sottolineano – si attende di conoscere il destino del San Francesco dopo che è stata pubblicata una bozza di riordino della rete ospedaliera che prevede il trasferimento della chirurgia e dell’emergenza urgenza. Ritorniamo, come promesso, a lottare perché abbiamo la consapevolezza che sono momenti in cui tutti dobbiamo far sentire la nostra voce per difendere la salute dei cittadini che reclamano nient’altro che il diritto alle cure. Rivolgiamo quindi – concludono- un appello pubblico a tutte le forze politiche affinché ci sia una condivisione su una battaglia che è di tutti”.