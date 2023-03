Paola, convegno su l’Alzheimer: ne discuterranno esperti di fama internazionale

PAOLA (CS) – Il Circolo Auser di Paola e l’Uniauser “V. Padula” hanno promosso un importante convegno dal titolo “Vivere a lungo e in salute contro l’Alzheimer. Una sfida del nostro tempo”, che si terrà il prossimo sabato 11 marzo alle ore 17:30 presso l’Auditorium del Santuario di San Francesco di Paola.

L’iniziativa, sponsorizzata dal gruppo consiliare Rete dei Beni Comuni, è aperta a tutti i cittadini e offre un’opportunità di formazione e informazione sui temi legati alla malattia di Alzheimer.

Il convegno vedrà la partecipazione di docenti universitari e ricercatori di fama internazionale, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei passi avanti compiuti dalla ricerca e su come prevenire e affrontare una malattia che colpisce sempre più persone.

Ad aprire i lavori saranno padre Gaetano Nicolaci dell’Ordine dei Minimi e il consigliere comunale Andrea Signorelli. Tra gli illustri ospiti che interverranno al convegno ci saranno il professor Valter Longo (professore di Biogerontologia e Direttore del Longevity Institute della University of Southern California di Los Angeles (USA) e inventore della dieta della longevità); la professoressa Patrizia Mecocci (professore di Gerontologia e Geriatria presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia e Foreign Adjunct Professor in Geriatria Traslazionale presso il Karolinska Institute di Stoccolma) e il professor Eugenio Barone (professore di Biochimica presso l’Università Sapienza di Roma. A concludere i lavori ci sarà la Prof.ssa Amalia Cecilia Bruni, professore di Neurologia e genetica medica e direttrice del Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme).

Il dottor Roberto Pititto, medico e dirigente Uniauser, modera l’incontro che verterà sulle tematiche della prevenzione, della cura, della ricerca e dei servizi di assistenza presenti sul territorio. L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, in quanto si tratta di un’opportunità unica per approfondire i temi legati alla malattia di Alzheimer e per acquisire conoscenze utili per la prevenzione e l’affronto della malattia.