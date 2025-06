Paola: cinque cellulari trovati in cella, nuovo sequestro della Polizia Penitenziaria

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Un nuovo importante sequestro è stato effettuato all’interno della Casa Circondariale di Paola, dove la Polizia Penitenziaria ha rinvenuto ben cinque telefoni cellulari nascosti in una cella, nella disponibilità di un detenuto di origini calabresi, insieme ad altri oggetti non consentiti. A renderlo noto è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che sottolinea ancora una volta l’efficienza e la professionalità del personale in servizio.

“Un risultato che dimostra quanto sia fondamentale il lavoro silenzioso ma costante delle donne e degli uomini del Corpo”, ha dichiarato Salvatore Panaro, vicesegretario regionale del SAPPE, evidenziando come l’impegno del personale sia determinante nonostante le gravi carenze di organico. “Il personale del Reparto di Paola è un esempio concreto di dedizione e senso dello Stato”, ha aggiunto.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, ha commentato l’episodio sottolineando la gravità del fenomeno: “L’ingresso illecito di cellulari nelle carceri è ormai un flusso continuo. Da anni chiediamo misure concrete come la schermatura delle celle e l’uso di dispositivi di rilevamento adeguati”. Capece denuncia inoltre l’incongruenza dell’utilizzo dei rilevatori solo durante gli esami interni del personale, invece che nelle sezioni detentive dove sarebbero realmente utili.

Nonostante la recente introduzione del reato di detenzione e introduzione illecita di telefonini in carcere, con pene da 1 a 4 anni, il fenomeno resta preoccupante. Il SAPPE chiede risorse, rispetto e provvedimenti urgenti per tutelare la sicurezza degli istituti e sostenere il lavoro degli agenti, ogni giorno in prima linea per garantire legalità e ordine.