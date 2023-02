Paola, associazione Antigone in visita al carcere «serve personale e manutenzione»

PAOLA (CS) – Dal 1998 l’Associazione Antigone che si occupa di carceri, giustizia, diritti umani e prevenzione della tortura è autorizzata dal Ministero della Giustizia a visitare i 190 Istituti penitenziari presenti in Italia. A decorrere dal 2007, Antigone redige un Report annuale sulle condizioni di detenzione in Italia, importante strumento di conoscenza per chiunque si avvicini alla realtà carceraria: media, studenti, esperti, forze politiche. Sono oltre 90 le Osservatrici e gli Osservatori di Antigone autorizzati a entrare nelle carceri con prerogative paragonabili a quelle dei parlamentari; alcuni possono farlo in tutto il territorio nazionale, altri solo nella loro regione di provenienza.

Ieri mattina quattro Osservatrici della Calabria hanno visitato la Casa Circondariale di Paola aperta nel 1992, anche se la costruzione dell’edificio risale al 1982.

L’Istituto si trova in un’area periferica rispetto al contesto cittadino e non è raggiungibile con i mezzi pubblici. È possibile arrivare in treno fino alla stazione centrale di Paola, ma per raggiungere il carcere è necessario utilizzare un taxi e ciò rappresenta una criticità rilevante poiché vanifica l’apertura del carcere all’ingresso di tirocinanti, studenti tutor e volontari stabili. La struttura necessita di interventi di manutenzione costanti volti ad attenuare le infiltrazioni di umidità generate dalla salsedine marina. Soltanto 6 detenuti in art. 21 alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria sono impiegati nella Manutenzione Ordinaria del Fabbricato (MOF), cura del verde e lavori di igiene e pulizia degli spazi interni.

Le persone detenute

La casa circondariale di Paola ospita 169 detenuti (capienza regolamentare 183) prevalentemente di nazionalità italiana, con una percentuale di stranieri che sfiora il 25% provenienti prevalentemente dall’Africa del Nord e dall’Europa dell’Est; solitamente giungono quasi tutti come secondo ingresso, a seguito di una precedente permanenza presso altro Istituto.

Nella sezione a custodia attenuata la capienza è di 21 celle con una presenza attuale di 26 detenuti. Le altre quattro sezioni ordinarie sono distribuite su tre piani, ognuno dei quali è organizzato in due reparti. Al piano terra è presente il reparto di isolamento dove al momento della visita erano recluse due persone, e un ulteriore reparto attualmente in fase di ristrutturazione. Al primo e al secondo piano vi sono gli altri reparti, ognuno costituito da 25 celle all’interno delle quali sono collocati due detenuti. Sono garantite 8 ore di attività all’esterno delle camere di pernottamento che risentono tutte delle infiltrazioni di umidità ampiamente presenti in molti spazi dell’Istituto che abbisogna solo per alcuni ambienti anche di una ritinteggiatura delle pareti. I detenuti svolgono colloqui con i familiari tutti i giorni, compreso il sabato, e soltanto una domenica al mese. Durante la visita il clima tra detenuti e personale penitenziario trattamentale e della sicurezza appare disteso e sereno.

Attività e corsi di formazione

La disponibilità di un teatro con una capienza di circa 150 posti a sedere, aule scolastiche accoglienti, attrezzate e adeguatamente riscaldate dotate altresì di apparecchi di climatizzazione fissi per la stagione estiva, ampi spazi esterni molto curati e ricchi di piante agevolano la possibilità di organizzare svariate attività trattamentali all’interno dell’istituto. Tra queste, il corso di formazione abilitante alla professione di pizzaiolo tenuto dall’Associazione Nazionale Pizzaioli Italiani e finanziato dal DAP, che dà diritto al rilascio di un attestato per la qualifica professionale è favorito dalla realizzazione di un ampio spazio laboratoriale nel quale è presente attrezzatura industriale necessaria alla preparazione e alla lavorazione della pizza, due forni, uno elettrico all’interno e uno a legna posto in un ampio spazio di socialità all’esterno.

Tra le svariate attività, alcune con rilascio di attestato abilitante, realizzate all’interno e all’esterno dell’istituto sono parse degne di nota: il corso di navigazione in barca a vela tenuto in collaborazione con il Club Nautico di Paola; il corso di educazione ambientale ‘Mare Pulito’ volto all’approfondimento delle tematiche legate alla raccolta differenziata; il corso di sensibilizzazione al contrasto dell’abbandono di animali domestici ‘Di Zampa in Zampa’; il corso sulla nutrizione ‘Vivere a colori’; il corso sulla professione di ‘bilanciaio’ impartito proprio da un detenuto che all’esterno svolgeva questo mestiere; i corsi di yoga e meditazione; il corso di badminton.

Il lavoro

Dieci detenuti svolgono Lavori di Pubblica Utilità all’esterno del carcere grazie a Protocolli d’intesa sottoscritti con il Comune di Paola e con il Comune di San Lucido finalizzati alla cura dell’ambiente e delle spiagge. Tali numeri appaiono comunque piuttosto esigui in relazione all’importanza che riveste il lavoro nei percorsi di risocializzazione e reintegrazione nella società delle persone detenute e al problema dell’inserimento o reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti, caratterizzato sovente da scarse opportunità di successo. Soprattutto sul versante del lavoro vi sono significative potenzialità che per non andare disperse dovrebbero incontrare maggiore attenzione da parte delle istituzioni.