Paola: ancora un’aggressione in carcere ad un sovrintendente e due agenti

PAOLA (CS) – Il 13 gennaio scorso intorno alle ore 21.30 circa, un detenuto, italiano e con problemi psichici, mentre veniva visitato dal medico presso l’infermeria, senza un motivo preciso, è andato in escandescenza ed ha aggredito fisicamente un sovrintendente e due agenti presenti sul posto. A riferirlo segretario regionale del SiNAPPe, Fabio Viglianti, e il segretario locale Marco De Seta.

Il detenuto è stato poi bloccato e ricondotto nella sua camera in totale sicurezza, ma non sarebbe nuovo a determinati episodi. Lo stesso infatti, anche lo scorso 16 dicembre, si era reso protagonista di un’altra aggressione nei confronti del personale di Polizia penitenziaria.

Il SiNAPPe nell’esprimere piena solidarietà e vicinanza ai colleghi coinvolti nell’aggressione, chiederà all’Amministrazione quali interventi ritiene intraprendere nei confronti del detenuto e se non sia il caso di richiedere un eventuale trasferimento in altro istituto penitenziario, prima che la situazione possa degenerare in fatti ancor più gravi. Si esprime inoltre grande preoccupazione per le difficili condizioni lavorative, stante l’assenza di tangibili azioni di contrasto, cosa questa che assottiglia la sicurezza dovuta agli operatori di Polizia penitenziaria.