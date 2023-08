Paola: amianto e materiali nocivi al rione Piano Torre, la bonifica prosegue

PAOLA – “La bonifica dell’amianto e delle lastre di eternit, e materiali nocivi dal Rione Piano Torre, fatta e voluta dalla dalla maggioranza Politano, era da tempo al centro della nostra agenda amministrativa e rientra nelle politiche ambientali che stiamo portando avanti dal giorno dell’insediamento”.

“La lotta agli scarichi abusivi, il decoro urbano, la tutela del mare sono punti cardini del nostro programma di governo che impongono serietà, impegno e considerazione degli iter burocratici. I buoni propositi altrui hanno trovato riscontro nella nostra azione concreta.

Non serve mistificare la realtà dei fatti perchè i Paolani sono consapevoli di come stanno le cose”.

È quanto afferma l’amministrazione comunale della città di Paola, guidata dal sindaco Giovanni Politano: “La volontà politica della nostra maggioranza di bonificare via Faro e via Libeccio dai materiali nocivi e di mettere in sicurezza la zona è palese. Ci sono delle ordinanze sindacali nel merito, da cui evince tutto ciò. Ordinanza Sindacale N.56 del 30.01.2023, relativa alla rimozione dell’amianto e la messa in sicurezza degli immobili siti in località Piano Torre; Ordinanza Sindacale n. 78 del 23.03.2023 per la manutenzione e la pulizia delle aree verdi private a tutela dell’igiene e della salute pubblica in località Piano Torre”.

“Il Corpo della Polizia Municipale del comune di Paola – che ringraziamo – ha dato seguito a quanto stabilito dal sindaco, Giovanni Politano, di concerto con gli uffici. Una proficua sinergia che finalmente ha reso più sicuro un rione centrale della città di Paola. Siamo – sottolinea la maggioranza – solo all’inizio. La bonifica prosegue. Sono in corso ulteriori controlli, stiamo monitorando però tutte le zone della città di Paola ed invitiamo – conclude la nota – i cittadini a segnalare. Uniti possiamo farcela. L’Amministrazione comunale c’è, e ai proclami preferisce la politica del fare”.