Paola, al via i lavori di bitumazione e ripristino del manto stradale. Divieti e sosta e transito

PAOLA (CS) In vista dell’inizio dei lavori di bitumazione e ripristino del manto stradale che inizieranno domani, giovedì 10 luglio, la Polizia locale ha emesso un’ordinanza per consentire un regolare e sicuro svolgimento delle operazioni. In particolare saranno istituiti i divieto di sosta e il divieto di transito nelle zone interessate dai lavori.

Domani, giovedì 10 Luglio 2025 dalle ore 7:00 fino alla conclusione dei lavori, nel tratto di strada interessato di via Sottopromintesta, Via Colonne e Contrada Tina. Venerdì 11 Luglio dalle ore 7:00 e fino alla conclusione dei lavori, nel tratto di strada interessato di San Miceli e via del Carmelo. Le operazioni interesseranno progressivamente tutto il territorio comunale di Paola