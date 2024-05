Ospedale di Paola, il reparto di chirurgia verso la chiusura. Presentato ricorso al Tar

PAOLA (CS) – Il Comitato per la difesa del diritto alla salute ha depositato un ricorso al Tar Calabria contro il piano di riordino della rete ospedaliera. “L’amministrazione comunale di Paola fa scadere i termini e questa volta non impugna l’atto che prevede la chiusura della chirurgia a Paola”, scrivono in una nota.

“Siamo stati consequenziali e, come promesso, il 24 Maggio, per il tramite dell’avvocato Paolo Perrone del foro di Paola, abbiamo depositato ricorso al TAR Calabria avverso il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera. Un Piano che lede il diritto alla salute dei calabresi e depotenzia le strutture ospedaliere pubbliche. Nei mesi scorsi abbiamo iniziato il nostro percorso di lotta e adesso stiamo per organizzare una grande manifestazione popolare di carattere regionale, per reclamare quel diritto alla salute che, nella nostra terra, viene continuamente calpestato!

Assurdo appare il comportamento dell’amministrazione Comunale di Paola che, mentre lo scorso anno ha impugnato innanzi al TAR Calabria la decisione della Regione di spostare il reparto di chirurgia, oggi, inspiegabilmente, fa scadere i termini per proporre ricorso. Davvero incredibile!!! Una vicenda che segnerà per sempre la storia di una terra che non merita di essere svenduta specie nella difesa dei diritti”. È quanto rendono noto gli esponenti del Comitato regionale per la difesa del diritto alla salute.