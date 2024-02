Orsomarso: un esempio nella lotta al randagismo grazie alle adozioni

ORSOMARSO (CS) – Dopo due anni di lavoro i volontari della delegazione di GAIA Animali & Ambiente Calabria, unitamente alle Aquile Odv – Guardie Ecozoofile e con il pieno e concreto supporto dell’amministrazione comunale di Orsomarso e del comando di Polizia municipale, sono riusciti a debellare il fenomeno del randagismo del comune in provincia di Cosenza.

“Questa è la dimostrazione che quando le realtà associative sane funzionano e le istituzioni sono collaborative i risultati si riescono a ottenere”, sottolineano i volontari di Gaia Animali & Ambiente.

“L’ultimo amico peloso randagio è stato fatto adottare pochi giorni fa”. Tutto l’operato non ha avuto alcun costo per l’ente e per i cittadini che anzi giovano della costante presenza ed informazione che viene posta in essere dai volontari. Ora, terminato il lavoro sul territorio, restano solo otto cani reclusi nel canile per i quali partirà la campagna di adozione appena verrà accertata l’assenza di malattie mediterranee.

I volontari della delegazione in accordo con altre realtà associative sane stanno avviando medesima attività nel limitrofo Comune di Santa Maria del Cedro aprendo canali di comunicazione con la cittadinanza per incentivare le sterilizzazioni. “Il lavoro di squadra è fondamentale”, conclude il presidente nazionale di Gaia Animali & Ambiente, Edgar Meyer.