Ordigno inesploso, fallito l’attentato all’azienda Came di Cetraro

CETRARO (CS) – Un ordigno è stato rinvenuto inesploso questa mattina a Cetraro presso l’azienda Came, una ditta specializzata in prodotti di stampa con sede operativa in un vasto capannone situato lungo la Ss 18, nel quartiere Marina.

Alcune persone questa mattina, intorno alle 7 e 30, hanno notato l’ordigno nei pressi dell’ingresso dell’azienda e hanno lanciato l’allarme. I carabinieri sono intervenuti poco dopo sul posto con gli artificieri del comando provinciale di Cosenza e gli uomini della compagnia di Paola. Nessuna pista al momento viene scartata ma il gesto appare come un atto intimidatorio.

Il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, ha convocato per oggi pomeriggio un consiglio comunale straordinario: “il barbaro tentativo di stamattina va respinto con fermezza e senza indugio – scrive su Facebook Cennamo – Ed è per questo che invito tutti a scendere in campo. Oggi pomeriggio ore 17.00, congiuntamente al Presidente del Consiglio Giovanni Rossi, incontreremo le forze politiche e sociali nella sala consiliare e dopo la discussione ci recheremo presso il piazzale dell’ex fabbrica per dimostrare che la città è unita contro ogni forma di violenza. Nessun discorso, nessuna parola di circostanza ma – conclude il primo cittadino – tutti uniti in un lungo applauso di sostegno”.