Omicidio Prisco, lutto cittadino a Tortora: oggi i funerali del 32enne

Per i funerali il sindaco di Tortora, Toni Iorio, ha ordinato “la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate per la giornata odierna. Ai titolari di attività commerciali e ai pubblici esercenti di evitare, con cortese sollecitudine, di porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino”. E ancora: “L’abbassamento delle serrande dalle 14 e 30 alle 17 e 30 peri titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi. Sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano”.