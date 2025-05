Omicidio in pieno giorno a Cetraro, vescovo Rega «una ferita profonda per tutta la comunità»

- Advertisement -

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – All’indomani dell’omicidio di Giuseppe Corallo, di 59 anni, meccanico ucciso a colpi di pistola ieri sera davanti ad un’officina a Cetraro, in provincia di Cosenza, il vescovo della diocesi di San Marco Argentano-Scalea, monsignor Stefano Rega, vescovo, ha voluto lanciare un appello ai fedeli.

“Chiedo a tutta la comunità di Cetraro e diocesana di unirsi in un momento di preghiera, perché la pace possa prevalere sull’odio e la giustizia sia sempre animata da umanità e misericordia. Solo così potremo dare vita a una cultura fondata sulla non violenza, sulla giustizia e sul rispetto della persona”.

Il presule invita alla preghiera e alla riflessione, ed esprime “profondo dolore per quanto accaduto”, invitando al contempo la comunità “affinché si riscoprano i valori del rispetto e della convivenza pacifica. La tragedia che ha colpito Cetraro – sostiene monsignor Rega – è una ferita profonda per tutta la comunità. Ogni essere umano, dal primo all’ultimo istante della sua esistenza, ha diritto a rispetto, dignità e protezione”.

Per il vescovo della diocesi “fatti simili lasciano segni profondi nel tessuto sociale e creano smarrimento in chi crede nei valori della pace e della solidarietà. Siamo chiamati tutti a coltivare il rispetto reciproco e a impegnarci per una società più giusta e umana. La violenza non può mai essere giustificata né accettata”. “Un appello, quello del presule – è detto nella nota della diocesi – rivolto non solo alle istituzioni e alle forze dell’ordine, ma anche ai singoli cittadini, affinché si costruisca un fronte comune contro ogni forma di sopraffazione. La speranza cristiana si traduca in gesti concreti di tutela della vita, di riconciliazione e di impegno per il bene comune”.