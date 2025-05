Omicidio a Cetraro, Molinaro: “Segnale inquietante, urge presidiare il territorio”

- Advertisement -

CETRARO (CS) – “L’ennesimo fatto di sangue avvenuto a Cetraro rappresenta un durissimo colpo alla sicurezza e alla dignità del territorio. Un omicidio brutale, un segnale inquietante che non va sottovalutato”. Lo afferma il consigliere regionale Pietro Molinaro presidente della Commissione regionale contro la ‘ndrangheta.

“La criminalità organizzata – aggiunge Molinaro – continua a seminare paura e violenza, e siamo chiamati a rispondere con fermezza perché ogni omicidio è una sconfitta della democrazia, ogni vittima è un grido di dolore che non possiamo ignorare. Come Presidente della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, esprimo solidarietà e vicinanza alle istituzioni locali e all’intera comunità di Cetraro e alle famiglie che vivono con il peso della paura. Ribadisco con forza quanto già richiesto in passato: occorre un presidio adeguato con più uomini delle forze dell’ordine, altrimenti si resta vulnerabili e alla mercé della violenza. Su questo, garantisco di continuare ad esercitare il mio impegno”. “Cetraro e la Calabria – sottolinea Molinaro – devono essere territori di giustizia e legalità, non campi di battaglia della criminalità organizzata”.