Omicidio a Cetraro, l’attività della vittima già oggetto di un’intimidazione nel 2020

CETRARO (CS) – Indagini serrate dei carabinieri in queste ore, per far luce sul fatto di sangue avvenuto ieri sera a Cetraro. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i contorni dell’omicidio di Alessandro Cataldo, il 46enne freddato a colpi di pistola davanti l’ingresso di una pizzeria, che la vittima aveva in gestione.

Ed emerge anche un dettaglio non di poco conto, ovvero un’intimidazione subita da Cataldo a giugno del 2020: un attentato incendiario che distrusse il forno della pizzeria di sua proprietà a pochi giorni dal taglio del nastro. Subito dopo il fatto, lo stesso 46enne, scrisse un duro post su Facebook “Complimenti a chi è stato… Venite a casa che vi aspetto. Queste cose che avete fatto neanche i bambini le fanno”.