Musica e comicità: numeri record per la programmazione estiva al teatro dei Ruderi di Diamante

DIAMANTE (CS) – Si è chiusa pochi giorni fa la kermesse più attesa dell’estate all’interno dell’area archeologica di Cirella Antica con un incredibile riscontro di pubblico. Artisti del calibro di Madame, Mannarino, Geolier, Aiello, Carl Brave, Rocco Hunt, Nino D’Angelo, Pucci, Angelo Duro, Francesco Cicchella, Giorgio Panariello, Marco Masini e Massimiliano Gallo hanno calcato il palco più prestigioso della Riviera dei Cedri ed hanno contribuito a battere qualsiasi primato di presenze con oltre 21.000 spettatori.

Il direttore artistico De Luca sottolinea: “mantenere alte le aspettative create da questo cartellone estivo 2023 non era per nulla facile. Bisogna dare atto che la struttura è stata messa a dura prova, non avendo mai ospitato un festival con date così ravvicinate e con artisti di fascia elevata. Merito di un lavoro di squadra, non solo di maestranze, tecnici, forze dell’ordine e addetti alla viabilità, ma anche di promotori, calabresi e non, dello spettacolo dal vivo che hanno deciso di sposare insieme a me questo grande progetto”.

“I numeri sono sorprendenti – spiega il direttore artistico – ed era molto difficile superare l’anno precedente, ma lo sarà ancor di più superare questo. Il grazie più grande va al pubblico, senza le utenze che partecipano in massa agli eventi non esisterebbe tutto ciò, penso sia lo stimolo più grande per fare sempre meglio. Il Teatro dei Ruderi è diventato punto di riferimento per le produzioni più importanti. Sin dal 2020 ci siamo battuti per questo, bisogna continuare a lavorare con decisione e rigore per garantire gli standard di questi anni. Siamo partiti con gli annunci estivi con largo anticipo, a dimostrazione che i lavori iniziano già da marzo/aprile, penso sia uno dei fattori principali per la riuscita di una programmazione. Grazie anche all’amministrazione comunale di Diamante che è stata vicino ed attenta a garantire i servizi essenziali per l’ordine pubblico”.

L’assessore al turismo del comune di Diamante, Francesca Amoroso non nasconde il forte entusiasmo: “Dalla nascita del Teatro dei Ruderi non abbiamo mai avuto una stagione del genere, il lavoro svolto da Alfredo De Luca è incredibile, magico e magistrale. Insieme ad una macchina organizzativa eccellente è riuscito a portare nella nostra città i migliori spettacoli dal vivo in assoluto. Bravo a coinvolgere anche altri promotori della regione, a dimostrazione di un grande lavoro di squadra. Per il rilancio dell’area archeologica volevamo proprio questo”.

Diamante, con la stagione degli spettacoli dal vivo del Teatro dei Ruderi, è diventata ufficialmente la Regina dell’estate, facendo così aumentare, ancor di più, l’attesa per la programmazione 2024.