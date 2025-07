Notte di paura a Praia a Mare, incendio distrugge tre auto. Si ipotizza l’origine dolosa

- Advertisement -

PRAIA A MARE (CS) – Tre automobili sono andate distrutte in un incendio divampato nella notte a Praia a Mare, nel Cosentino. Le vetture si trovavano in un parcheggio pubblico nei pressi di una struttura alberghiera. Secondo i primi accertamenti, l’origine del rogo potrebbe essere dolosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Scalea, che hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’eventuale responsabile. Non si registrano feriti, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra residenti e turisti.