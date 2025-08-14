HomeTirreno

“Non si può morire per un panino a Diamante”. Dolore e rabbia ai funerali a Napoli di Luigi Di Sarno

Parenti e amici - raccoltisi nella chiesa del Santissimo Rosario nel quartiere di Poggioreale per dare l'ultimo saluto all'uomo di 52 anni morto per sospetta intossicazione da botulino - chiedono giustizia

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

NAPOLI – Dolore e rabbia ai funerali di Luigi Di Sarno, l’uomo di 52 anni morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino sul lungomare di Diamante, in Calabria. Ad accompagnarlo parenti e amici nella chiesa del Santissimo Rosario nel quartiere di Poggioreale a Napoli. Da tutti la richiesta di giustizia. “Non si può morire nel 2025 per un panino – hanno detto alcuni parenti – perchè i medici non hanno capito che i sintomi erano riconducibili proprio all’avvelenamento da botulino?”.

Di Sarno è una delle due persone, insieme con Tamara D’Acunto, decedute nei giorni scorsi nell’ambito del focolaio di intossicazione da botulino dopo aver mangiato panini con salsiccia e friarielli da un food truck. Nell’inchiesta della Procura di Paola sono indagate dieci persone, tra cui l’ambulante, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto e sei medici delle strutture sanitarie del cosentino che hanno avuto in cura Luigi di Sarno e Tamara D’Acunto prima del loro decesso. I reati ipotizzati sono a vario titolo omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Tragedia in mare: muore dopo un malore, ritrovato il cadavere dalla Guardia costiera

Calabria
GROTTERIA (RC) - Era in vacanza con la famiglia nella Locride ma di lui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio, a Grotteria...
Padre Fedele ad Acri

La salma di Padre Fedele ad Acri, dove iniziò il suo cammino di sacerdote...

Provincia
ACRI (CS) - Il legame tra Padre Fedele e il comune di Acri affonda in radici antiche. Proprio nella città di Sant'Angelo, nel 1970,...
Checchinato-visita-Annunziata

Botulino, buone notizie dall’Annunziata: altri 3 dimessi. In ospedale ancora 9 ricoverati

Area Urbana
COSENZA - Buone notizie dall'ospedale Annunziata di Cosenza. Sembra arrestarsi l'ondata di ricoveri di questi giorni, a causa della tossina botulinica che ha colpito...
Sequestro area

Stabilimenti balneari abusivi, sotto sequestro una maxi area di quasi 5 mila metri quadri

Calabria
VIBO VALENTIA - Il personale del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale della Giuardia di Finanza di Vibo Valentia, con l’ausilio di tecnici...

Sorpreso mentre bruciava rifiuti nella fiumara, in arresto un uomo

Calabria
LOCRI (RC) - Stava bruciando dei rifiuti, è stato colto in flagranza di reato ed è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36973Area Urbana22242Provincia19731Italia7983Sport3838Tirreno2873Università1446
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Checchinato-visita-Annunziata
Area Urbana

Botulino, buone notizie dall’Annunziata: altri 3 dimessi. In ospedale ancora 9...

COSENZA - Buone notizie dall'ospedale Annunziata di Cosenza. Sembra arrestarsi l'ondata di ricoveri di questi giorni, a causa della tossina botulinica che ha colpito...
pd-calabria-
Calabria

Bruni: “Pd unito e radicato sul territorio per costruire l’alternativa alla...

CATANZARO - "Il lavoro svolto dal segretario provinciale Gregorio Gallello nella costruzione di una segreteria provinciale solida, rappresentativa e competente è un passo importante...
Ambulanza-spiaggia.
Calabria

Due malori in mare: turista 66enne muore mentre è in acqua,...

VIBO MARINA (VV) - La tranquilla cornice estiva delle spiagge vibonesi è stata scossa da due distinti episodi che hanno mobilitato forze dell'ordine e...
Roberto-Occhiuto
Calabria

Occhiuto: “Crotone non sarà la discarica d’Italia”. La Regione Calabria vince...

CATANZARO - "La Regione Calabria ha vinto il ricorso al Tar, presentato mesi fa per stoppare l'utilizzo delle discariche crotonesi per lo stoccaggio dei...
tirocinanti cosenza sacco
Calabria

I 266 ex tirocinanti ministeriali calabresi cercano risposte dalla politica: “Da...

COSENZA - "L’approvazione dell’emendamento 19.13, a firma di Francesco Cannizzaro, posto sul decreto Sud (DL 124/2023), avvenuta il 26 ottobre 2023, sarebbe dovuto essere...
drone-carcere-rossano
Ionio

Drone con droga e cellulari bloccato mentre si poggiava sul tetto...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un drone è stato scoperto sul tetto del carcere di Rossano dagli agenti della polizia penitenziaria. La notizia è stata...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA