HomeTirreno

Neonato morto all’ospedale di Cetraro: indagati due medici. Disposta l’autopsia

Due medici sono stati iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Paola che ha disposto l'autopsia sul neonato morto all'ospedale di Cetraro

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CETRARO (CS) – Sarà effettuata l’autopsia sul neonato moto all’ospedale “Iannelli” di Cetraro sul Tirreno Cosentino. L’ha disposta la Procura di Paola, diretta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, che ha iscritto sul registro degli indagati due medici. Si tratta di un ginecologo e di un medico in servizio allo Spoke di Cetraro. L’iscrizione sul registro degli indagati è un atto dovuto per consentire alle persone coinvolte di nominare i propri consulenti e partecipare all’esame autoptico conferito ad alcuni specialisti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

L’indagine è partita dopo la denuncia dei genitori, una giovane coppia di Fiumefreddo Bruzio, ai carabinieri dopo la tragedia. I militari della Compagnia di Paola al momento hanno sequestrato la cartella clinica ed avviato i primi accertamenti. Non è chiaro se il neonato sia morto prima o durante il parto. L’ospedale “Iannelli” di Cetraro dove un neonato subito dopo essere venuto alla luce nel punto nascite dello Spoke che era tornato operativo a giugno del 2024 dopo una chiusura durata 5 anni. Il reparto venne chiuso dal luglio del 2019 a seguito della tragica morte della giovane mamma Santina Adamo.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

PAdre Fedele Funerale Cosenza

Cosenza in lacrime per l’ultimo saluto a Padre Fedele, il frate ultrà degli ultimi...

Area Urbana
COSENZA - Lacrime, dolore ma anche speranza per quello che Padre Fedele ci ha lasciato in dono dopo la sua morte: la fede, l'amore...
Carabinieri bagnara

Un lido trasformato in locale notturno abusivo. Bloccato un maxi party con 500 ragazzi

Calabria
BAGNARA CALABRA (RC) - C'era musica a tutto volume, centinaia di giovani in pista e un allestimento da discoteca professionale… ma senza licenza. È...
Meteo Sole e temporali

Meteo Cosenza: sole e caldo nel week end più atteso dell’estate. Ma insidia temporali...

Area Urbana
COSENZA - Previsioni meteo nel week end di Ferragosto a Cosenza tra sole, caldo (non esagerato) e possibili acquazzoni e temporali da oggi fino...

Botulino a Diamante, il food truck sarà spostato dal lungomare: “Stop al pellegrinaggio dell’orrore”

Tirreno
DIAMANTE (CS) – Il food truck “Da Peppino”, da cui sarebbe partito il focolaio di intossicazione da botulino, che ha causato la morte di...
padre fedele

Padre Fedele, Camera penale di Cosenza «sulle spoglie del monaco restano vive le stimmate...

Area Urbana
COSENZA - La Camera Penale di Cosenza “Avvocato Fausto Gullo” si rivolge al Presidente del Tribunale di Cosenza e al Presidente del Consiglio dell’Ordine...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36967Area Urbana22239Provincia19730Italia7983Sport3838Tirreno2871Università1446
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

PAdre Fedele Funerale Cosenza
Area Urbana

Cosenza in lacrime per l’ultimo saluto a Padre Fedele, il frate...

COSENZA - Lacrime, dolore ma anche speranza per quello che Padre Fedele ci ha lasciato in dono dopo la sua morte: la fede, l'amore...
Carabinieri bagnara
Calabria

Un lido trasformato in locale notturno abusivo. Bloccato un maxi party...

BAGNARA CALABRA (RC) - C'era musica a tutto volume, centinaia di giovani in pista e un allestimento da discoteca professionale… ma senza licenza. È...
Meteo Sole e temporali
Area Urbana

Meteo Cosenza: sole e caldo nel week end più atteso dell’estate....

COSENZA - Previsioni meteo nel week end di Ferragosto a Cosenza tra sole, caldo (non esagerato) e possibili acquazzoni e temporali da oggi fino...
Tirreno

Dramma a Cetraro, neonato morto dopo il parto. Indagano i carabinieri,...

CERTARO (CS) - Tragedia all'ospedale "Iannelli" di Cetraro dove un neonato è morto ieri mattina subito dopo essere venuto alla luce nel punto nascite...
Verbicaro Incendio1
Tirreno

Paura a Verbicaro, vasto incendio minaccia le abitazioni. Interviene anche un...

VERBICARO (CS) - Non si arrestano gli incendi in provincia di Cosenza ed in particolare lungo il Tirreno. Dopo quelli che hanno interessato i...
guardia costiera sequestro ombrelloni sedie
Calabria

Ombrelloni, sdraio e gazebo abusivi come “segnaposto”. La Guardia costiera ne...

ROCCELLA JONIA (RC) - Proseguono senza sosta i controlli della Guardia Costiera sulle spiagge della costa jonica reggina, nel cuore della stagione estiva e...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA