Neonato morto all’ospedale di Cetraro: indagati due medici. Disposta l’autopsia

CETRARO (CS) – Sarà effettuata l’autopsia sul neonato moto all’ospedale “Iannelli” di Cetraro sul Tirreno Cosentino. L’ha disposta la Procura di Paola, diretta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, che ha iscritto sul registro degli indagati due medici. Si tratta di un ginecologo e di un medico in servizio allo Spoke di Cetraro. L’iscrizione sul registro degli indagati è un atto dovuto per consentire alle persone coinvolte di nominare i propri consulenti e partecipare all’esame autoptico conferito ad alcuni specialisti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

L’indagine è partita dopo la denuncia dei genitori, una giovane coppia di Fiumefreddo Bruzio, ai carabinieri dopo la tragedia. I militari della Compagnia di Paola al momento hanno sequestrato la cartella clinica ed avviato i primi accertamenti. Non è chiaro se il neonato sia morto prima o durante il parto. L’ospedale “Iannelli” di Cetraro dove un neonato subito dopo essere venuto alla luce nel punto nascite dello Spoke che era tornato operativo a giugno del 2024 dopo una chiusura durata 5 anni. Il reparto venne chiuso dal luglio del 2019 a seguito della tragica morte della giovane mamma Santina Adamo.