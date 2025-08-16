HomeTirreno

Neonato morto a Cetraro, 6 indagati per omicidio colposo

Si tratta del ginecologo che aveva in cura la mamma del piccolo e di 5 sanitari della struttura sanitaria che hanno seguito il parto. Un atto dovuto da parte della procura per permettere agli interessati di nominare i consulenti di parte in relazione all'autopsia sulla salma del neonato

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

PAOLA (CS) – Sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Paola in merito al neonato morto all’ospedale “Iannelli” di Cetraro sul Tirreno Cosentino. Si tratta del ginecologo che aveva in cura la mamma del piccolo e di 5 sanitari della struttura sanitaria che hanno seguito il parto. Si tratta di un atto dovuto da parte della procura diretta da Domenico Fiordalisi, per permettere agli interessati di nominare i propri consulenti di parte in relazione all’autopsia sulla salma del neonato.

L’esame è stato eseguito questa mattina dopo che il sostituto procuratore Maria Porcelli ha conferito l’incarico a specialisti di medicina legale dell’Università Magna Grecia di Catanzaro. Al momento la procura ipotizza il reato di omicidio colposo e punta ad accertare eventuali responsabilità mediche prima e durante il decesso del piccolo. Decisivi in questo senso saranno gli esiti dell’esame autoptico che aiuteranno a stabilire la causa della morta ed il momento esatto del decesso, se sia avvenuto prima o dopo il parto.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Tamponamento tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano, coinvolti un’auto e una moto: un...

Area Urbana
ROGLIANO (CS) - Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo, al km 272 in direzione nord tra...

Padre Fedele ed il Cosenza che non c’è più

Area Urbana
COSENZA - Non poteva non passare dallo stadio l’ultimo viaggio di Padre Fedele, che è di fatto un pezzo di storia della città. Le giornate...
elisoccorso

Incidente mortale ad Amantea, anziano investito in località Coreca

Tirreno
AMANTEA (CS) - Questa mattina si è verificato un incidente mortale ad Amantea, in località Coreca. A quanto si apprende un uomo di 80...

Festival Euromediterraneo di Altomonte, non solo eventi: un laboratorio culturale nel segno dell’innovazione

Provincia
ALTOMONTE (CS) - Continua il Festival Euromediterraneo di Altomonte che dopo la breve pausa in concomitanza con Ferragosto torna domani, domenica 17 agosto con il...
carabinieri controlli

Ha appiccato il fuoco e distrutto 37 mila metri quadrati di boschi, arrestato 80enne

Calabria
CATANZARO - Lo scorso 20 luglio un gravissimo incendio era divampato nei boschi della zona di Cavorà di Gimigliano, in provincia di Catanzaro. Oltre...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36988Area Urbana22248Provincia19739Italia7990Sport3841Tirreno2886Università1447
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Area Urbana

Tamponamento tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano, coinvolti un’auto e...

ROGLIANO (CS) - Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo, al km 272 in direzione nord tra...
elisoccorso
Tirreno

Incidente mortale ad Amantea, anziano investito in località Coreca

AMANTEA (CS) - Questa mattina si è verificato un incidente mortale ad Amantea, in località Coreca. A quanto si apprende un uomo di 80...
Provincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte, non solo eventi: un laboratorio culturale nel...

ALTOMONTE (CS) - Continua il Festival Euromediterraneo di Altomonte che dopo la breve pausa in concomitanza con Ferragosto torna domani, domenica 17 agosto con il...
carabinieri controlli
Calabria

Ha appiccato il fuoco e distrutto 37 mila metri quadrati di...

CATANZARO - Lo scorso 20 luglio un gravissimo incendio era divampato nei boschi della zona di Cavorà di Gimigliano, in provincia di Catanzaro. Oltre...
Autovelox
Italia

Autovelox a rischio spegnimento se non si effettua il censimento. Il...

ROMA - Autovelox a rischio spegnimento in tutta Italia a partite da ottobre se il Mit non emetterà un decreto attuativo entro il 19...
Amantea Comics
Tirreno

Torna Amantea Comics, due giorni a tema “Always” per gli appassionati...

AMANTEA (CS) - Torna per la sua ottava edizione Amantea Comics, il festival indipendente che dal 2018 celebra la cultura pop e del fumetto...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA