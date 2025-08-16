Neonato morto a Cetraro, 6 indagati per omicidio colposo

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Paola in merito al neonato morto all’ospedale “Iannelli” di Cetraro sul Tirreno Cosentino. Si tratta del ginecologo che aveva in cura la mamma del piccolo e di 5 sanitari della struttura sanitaria che hanno seguito il parto. Si tratta di un atto dovuto da parte della procura diretta da Domenico Fiordalisi, per permettere agli interessati di nominare i propri consulenti di parte in relazione all’autopsia sulla salma del neonato.

L’esame è stato eseguito questa mattina dopo che il sostituto procuratore Maria Porcelli ha conferito l’incarico a specialisti di medicina legale dell’Università Magna Grecia di Catanzaro. Al momento la procura ipotizza il reato di omicidio colposo e punta ad accertare eventuali responsabilità mediche prima e durante il decesso del piccolo. Decisivi in questo senso saranno gli esiti dell’esame autoptico che aiuteranno a stabilire la causa della morta ed il momento esatto del decesso, se sia avvenuto prima o dopo il parto.