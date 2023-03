Naufragio, a Paola sarà sepolta la salma di un bimbo non identificato

PAOLA (CS) – Sarà sepolta a Paola una delle piccole vittime del naufragio di Steccato di Cutro. La prefettura di Crotone ha accolto la richiesta del sindaco di Paola, Giovanni Politano, che ha chiesto di poter inumare nella città di San Francesco, santo patrono dei calabresi, uno dei bambini morti nel naufragio e non ancora identificati.

Una sepoltura simbolica, è stato precisato, per ribadire il senso di solidarietà dei calabresi verso la tragedia consumatasi in riva allo Ionio. Nella giornata di ieri, invece, al cimitero di Crotone è stato inumato il corpo della più piccola vittima del naufragio: si chiamava Ali.

La salma del piccolo – che prima della identificazione riportava la sigla KR16M0 – non era stata richiesta da alcun parente e per questo il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e l’Amministrazione comunale intrepretando il sentimento di tutta la comunità, ha dato alla Prefettura la disponibilità ad accoglierle nel cimitero cittadino. Come ha comunicato la Prefettura di Crotone, sono state invece trasferite al cimitero di Cutro le salme che ancora si trovavano al Palamilone che così è stato restituito alle sue normali funzioni. In totale si tratta di 9 salme di cui una destinata al cimitero di Paola, mentre per un’altra sono in via di ultimazione le procedure per l’espatrio in Afghanistan. Le altre 7, non identificate, resteranno nel cimitero di Cutro.