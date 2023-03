Musica, Madame sarà in concerto questa estate a Diamante

DIAMANTE (CS) – Sarà in concerto al teatro dei Ruderi di Cirella, il prossimo 22 agosto, Madame. Ad annunciarlo è l’Assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Diamante, Francesca Amoroso: “un’artista eccezionale, tra le più amate in questo momento. Dopo lo spettacolo comico di Angelo Duro, è il primo artista musicale annunciato per il cartellone estivo dal Direttore artistico Alfredo De Luca ed è davvero una bellissima sorpresa”.

“Devo davvero ringraziare Alfredo De Luca che dopo i successi dell’anno scorso – prosegue l’assessore – sta allestendo un altro cartellone estivo straordinario e in linea con quanto fino ad ora ha fatto, anche per la stagione invernale del Cineteatro Vittoria. Aspetto di conoscere i prossimi nomi e sono sicura che De Luca saprà ancora stupirci con artisti di grande richiamo e di sicuro successo”.

Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, 21 anni, ha ottenuto notorietà nel 2018 grazie al brano ‘Sciccherie’ per poi partecipare in gara per due volte al Festival di Sanremo. Nel 2021 con il brano Voce con il quale ha vinto il “Premio Lunezia per il valore musical-letterario”, e nell’ultima edizione 2023 con il brano ‘Il bene nel male’.