Morte Andrea De Lorenzo, oggi a Praia a Mare i funerali: la famiglia chiede di realizzare il suo ultimo desiderio

- Advertisement -

PRAIA A MARE (CS) – Si svolgeranno oggi i funerali di Andrea De Lorenzo, l’infermiere 46enne morto venerdì sera a seguito di un tragico incidente avvenuto sul lungomare Sirimarco a Praia a Mare. Le esequie del fratello del sindaco della cittadina dell’Isola Dino avranno luogo questo pomeriggio alle 17.30 nella chiesa Sacro Cuore a Praia a Mare.

Una morte che ha sconvolto non solo la comunità di Praia a Mare ma tutto l’Alto Tirreno cosentino. Messaggi di cordoglio e dolore sono giunti dalle amministrazioni locali, da cittadini e associazioni. I familiari di Andrea hanno lanciato un messaggio ben preciso per salutarlo: “Con la speranza di realizzare l’ultimo sogno di Andrea, non vi chiediamo fiori, ma un contributo per l’acquisto di dell’ecografo per l’ospedale di Praia a Mare”.

Un invito rivolto a tutta la comunità: trasformare il dolore in solidarietà e generosità realizzando quello che era il sogno dell’infermiare che lavorava nell’ospedale cittadino, una struttura di riferimento del Tirreno cosentino che non tempo è stata via via smantellata e prosciugata dei servizi principali e che De Lorenzo ha sempre cercato di difendere.

Solo pochi giorni prima dell’incidente il fratello del sindaco insieme ad amici e colleghi era stato promotore dell’iniziativa “Una pizza solidale per un cuore buono“, due serate di beneficienza per raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione, utile per esami di ecocardio ed ecocolordoppler, da donare proprio all’ospedale di Praia a Mare. Una manifestazione molto partecipata ma che non è riuscita a raggiungere la somma necessaria per coprire interamente la spesa per l’acquisto del macchinario di ultima generazione.

Così i familiari, nel giorno del suo ultimo saluto, hanno chiesto di onorare la memoria dell’infermiare effettuando una donazione che possa aiutare ad esaudire il suo ultimo desiderio.