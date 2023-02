Mediterraneo Cedro Festival, prossima edizione sarà una vetrina internazionale

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Al via la macchina organizzativa per il Mediterraneo Cedro Festival in programma dal 17 al 21 agosto, sul lungomare Perlasca a Santa Maria del Cedro.

Una manifestazione che si propone di raccontare le unicità di un territorio che ha testa e cuore nel grande bacino del Mediterraneo. Protagonista è il Cedro di Santa Maria del Cedro, marcatore identitario della Riviera dei Cedri. Questo frutto, oltre ad essere una preziosa risorsa locale, è un elemento di forte caratterizzazione per la Calabria e per i popoli che nei secoli lo hanno conosciuto ed apprezzato, per le proprietà intrinseche e per la sua importante valenza culturale.

Il Consorzio del Cedro di Calabria, attraverso la promozione delle tipicità locali, intende raccontare un territorio che, anche grazie a questo “frutto sacro”, oggi si trova proiettato verso un orizzonte di più ampio respiro. Il profondo e consolidato legame con le comunità ebraiche di tutto il mondo costituisce la prova indiscutibile di una terra che si apre al mondo attraverso una gentile e qualificata ospitalità, che è il risultato di secoli di storia e tradizioni.

La prossima edizione del nostro Festival si configura come vetrina internazionale per quelle realtà d’eccellenza che vorranno esprimere, attraverso il proprio savoir faire, tutto il bello che la propria terra ha da offrire al mondo. Creare sinergia promuovendo il territorio è il nostro obiettivo, lavorare affinché ciò avvenga è un impegno comune.