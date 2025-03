Maxi rissa sul lungomare di Paola, giovani feriti e contusi. Interviene la Polizia

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Già la settimana scorsa si sarebbero scontrati alcuni giovani paolani con un gruppo di ragazzi provenienti da un centro limitrofo e, sabato sera, è andata in scena una nuova rissa sul lungomare della Città di Paola. Sembra quasi un appuntamento fisso ormai, per alcuni giovani, ritrovarsi e trasformare una serata in momenti di tensione e violenza.

Nei concitati momenti si è registato il ferimento di alcuni ragazzi finiti in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che avrebbe identificato quattro giovani. Secondo quanto emerso tutto sarebbe partito da una lite in un locale, per poi spostarsi all’esterno tra calci, pugni e botte da orbi.