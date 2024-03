Mario Martello Panno e la sua danza. Da Paola ai palcoscenici più importanti del mondo

COSENZA – Mario Martello Panno firma ancora una volta un successo internazionale. Prima danzatore solista per oltre 10 anni in vari teatri in Germania, ora, a 34 anni, coreografo di un intero balletto della cui storia è stato anche regista. Grandi consensi per il giovane talento di Paola. Mario Cristian Martello Panno, che oggi è tornato a vivere in Calabria, nei momenti liberi da impegni lavorativi all’estero, si gode la sua terra che lasciò giovanissimo per studiare dapprima nella scuola del Teatro San Carlo di Napoli e poi nella Compagnia junior del Balletto di Toscana, per poi fermarsi in Germania.

Mario Martello Panno straordinari successi

Tantissime date, esperienze, spettacoli e momenti di formazione e crescita professionale e umana per un ragazzo che è sempre rimasto coi piedi ben piantati a terra, nonostante le sue acrobazie. Dopo aver chiuso la carriera da danzatore, nel 2023, Mario ha ricevuto una proposta ricca di affetto e intrisa di stima vera: la direttrice del balletto del teatro statale di Detmold, Katharina Torwesten, con la quale ha collaborato per 8 anni, ha inteso ingaggiarlo per lo spettacolo dal titolo “Samba! – Brasilien in Licht und Schatten“.

Un’avventura stimolante per Mario che ha deciso di sviluppare realizzando un viaggio nel passato attraverso la storia brasiliana, fatta di commistioni di culture, influenze europee e africane, che agli inizi del ‘900, dopo l’abolizione della schiavitù, hanno portato alla nascita del samba, oggi simbolo di unione e dell’identità del Brasile ma un tempo osteggiato e perseguito dall’alta società e di conseguenza dalle forze dell’ordine. Lunghi applausi e standing ovation si sono susseguiti, sabato 2 marzo, giorno in cui si è svolta la premiere nella città di Detmold presso il Landestheater. Seguiranno ben altre 9 repliche! Un successo che lo ha felicemente travolto.

Questa mattina l’artista sarà ospite della trasmissione “Mi Piace che.. Ti Piace” con Francesca Ramunno, su RLB. “Tornare a casa è sempre meraviglioso e oggi ho delle consapevolezze diverse e mature. La mia soddisfazione – preannuncia Mario – e il mio orgoglio lo condivido con i miei corregionali che da sempre porto nel mio cuore, in ogni esperienza”.