Mare sporco segnalato a Fuscaldo, Comune: «balneazione delle acque fuscaldesi è eccellente»

FUSCALDO (CS) – Il Comune di Fuscaldo replica alle tante notizie diffuse anche via social, dall’associazione ‘Mare Pulito’ e parte da un dato ufficiale: “il Ministero della Salute unitamente ad Arpacal, hanno catalogato la balneazione delle acque fuscaldesi, in livello eccellente, dato da tutti facilmente riscontrabile sul sito del Ministero della Salute”.

“Le vostre testimonianze – scrive l’amministrazione rivolgendosi all’associazione – per la prima volta dopo anni di buio, non fanno altro che confermare il miglioramento che c’è stato nella salubrità del nostro mare. Dopo tanto impegno ed attenzione, però, capita che qualcuno giri un video a largo delle coste fuscaldesi, zona nord, video che raffigurava delle chiazze marroni, urlando allo scandalo e classificando “ad occhio” quella chiazza come fogna. Anche il Comune di Fuscaldo è venuto a conoscenza dell’accaduto e l’assessore all’ambiente si è recato immediatamente sui luoghi per prelevare un campione della sostanza, che nel frattempo si era avvicinata a riva, al fine di farlo analizzare, unica operazione da effettuare in situazioni simili. In ogni caso, già “ad occhio” trattavasi di terriccio misto ad alghe naturali. Le acque non erano maleodoranti”.

Danno d’immagine all’ente

“Il risultato nel frattempo ottenuto? Un danno d’immagine impressionante per l’ente. È proprio per questo motivo – tuona l’amministrazione di Fuscaldo – che sarebbe sempre auspicabile, ogni qual volta si pubblicano foto o, peggio ancora, sentenze sui social, inoltrare la segnalazione al Comune, alla Capitaneria o alla Regione. Sarà poi nostra premura, o degli enti preposti, effettuare dei prelievi ed analizzare le acque. Dunque, l’ennesima dimostrazione di un falso allarme che, comunque, ci ha creato gravissimi ed ingiustificati danni d’immagine. La stessa cosa dicasi del video presente sui social stamattina e girato in località Ponte di ferro, in cui veniva ritratta acqua marrone alla foce del torrente che scorre nei pressi”.

“Anche in questo caso, tutti pronti a gridare allo scandalo, senza sapere che si trattava di un fenomeno del tutto naturale, ossia della schiuma prodotta dalle forti onde della mareggiata in atto, che incontrando la terra e la polvere ivi presenti, dopo una lunga estate, ha creato quella “schiumetta” che nelle sentenze degli esperti facebookiani era certamente, sempre “ad occhio”, fogna (alleghiamo analisi del campione prelevato)”.

“L’invito che vogliamo lanciare, anche alla luce di dati oggettivi – chiedendo che tutti i sindaci del Tirreno cosentino lo facciano proprio – è quello di segnalare e parlare di scarichi di fogna o altro solo dopo analisi che attestino il reale stato delle nostre acque, perché rischiamo soltanto di creare problemi anche a chi, con grandi sacrifici, sta investendo tanto nella nostra comunità. Questa assurda ricerca di scoop sensazionalistici e di sentenze gettate in pasto ai social network, è divenuta, però, una prassi quasi offensiva, irrispettosa ed ingiusta nei confronti di chi sta dimostrando nei fatti di tenere al territorio che amministra”.

Il Comune annuncia querele

Dal Comune di Fuscaldo sottolineano di aver dato mandato ai legali di querelare chi si è reso protagonista di post e articoli infamanti e non veritieri, per quanto prima affermato, che ledono il buon nome di Fuscaldo e di tutti i fuscaldesi. Bisogna porre fine agli attacchi mediatici di personaggi in cerca d’autore che prendendo spunto, spesso, da legittime preoccupazioni di altri cittadini, invadono gli schermi con invettive infamanti e gratuite”.

Inoltre l’amministrazione rende noti i dati ufficiali Arpacal e le innumerevoli testimonianze che hanno inorgoglito il Comune “e che ci spingono a non mollare, perché c’è ancora tantissimo da fare. Infatti, con questo non vogliamo dire che il nostro mare è perfetto ed immune da critiche tutti i giorni. Se pensassimo questo non investiremmo tanto nella ricerca degli scarichi abusivi, che continua senza sosta, e nella depurazione. Il messaggio che vogliamo lanciare è un altro: le accuse sui social non contribuiscono a migliorare la situazione ma solo a creare caos, nella maggior parte dei casi! Segnalate ‘con buon senso, agli organi competenti, nei tempi giusti, e soprattutto con rispetto verso chi sta lavorando assiduamente”.