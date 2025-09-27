Marcellina: Giornate Europee del Patrimonio 2025, Parco Archeologico di Laos apre le porte al pubblico

- Advertisement -

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Anche il Parco Archeologico di Laos, situato a Marcellina di Santa Maria del Cedro (Cs), partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, con un’apertura straordinaria domani, domenica 28 settembre dalle ore 09:30 alle 13:30. I visitatori avranno la possibilità di immergersi nella storia dell’antica città di Laos, uno dei siti archeologici più affascinanti della Calabria, grazie alla presenza del personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cosenza, che sarà a disposizione per spiegazioni, approfondimenti e curiosità sul sito e le sue peculiarità.

Una giornata all’insegna della cultura europea

Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, sono coordinate in Italia dal Ministero della Cultura. Rappresentano la più importante manifestazione culturale europea, capace ogni anno di coinvolgere migliaia di musei, siti archeologici, luoghi storici e istituzioni con eventi, aperture speciali e visite guidate.

Il tema 2025: “Architetture: l’arte di costruire”

L’edizione 2025 ruota attorno al tema “Architetture: l’arte di costruire”, un invito a riflettere sul valore simbolico, tecnico e identitario dell’atto del costruire. Non solo opere materiali, ma costruzioni culturali che raccontano la storia di un territorio, di una comunità, di un popolo. Il Parco Archeologico di Laos, con i suoi resti e le sue strutture antiche, si inserisce perfettamente in questa visione: un esempio concreto di architettura come memoria e testimonianza storica.