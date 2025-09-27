HomeTirreno

Marcellina: Giornate Europee del Patrimonio 2025, Parco Archeologico di Laos apre le porte al pubblico

Domani apertura straordinaria. Un’occasione unica per riscoprire la storia dell’antica città di Laos con il supporto della Soprintendenza di Cosenza

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Anche il Parco Archeologico di Laos, situato a Marcellina di Santa Maria del Cedro (Cs), partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, con un’apertura straordinaria domani, domenica 28 settembre dalle ore 09:30 alle 13:30. I visitatori avranno la possibilità di immergersi nella storia dell’antica città di Laos, uno dei siti archeologici più affascinanti della Calabria, grazie alla presenza del personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cosenza, che sarà a disposizione per spiegazioni, approfondimenti e curiosità sul sito e le sue peculiarità.

Una giornata all’insegna della cultura europea

Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, sono coordinate in Italia dal Ministero della Cultura. Rappresentano la più importante manifestazione culturale europea, capace ogni anno di coinvolgere migliaia di musei, siti archeologici, luoghi storici e istituzioni con eventi, aperture speciali e visite guidate.

parco-archeologico-di-laos 02

Il tema 2025: “Architetture: l’arte di costruire”

L’edizione 2025 ruota attorno al tema “Architetture: l’arte di costruire”, un invito a riflettere sul valore simbolico, tecnico e identitario dell’atto del costruire. Non solo opere materiali, ma costruzioni culturali che raccontano la storia di un territorio, di una comunità, di un popolo. Il Parco Archeologico di Laos, con i suoi resti e le sue strutture antiche, si inserisce perfettamente in questa visione: un esempio concreto di architettura come memoria e testimonianza storica.

Giornate Europee del Patrimonio 2025 al Parco Archeologico di Laos

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Elettrodotto-Montalto-Uffugo

Elettrodotto di Montalto, il grido dei cittadini: «Rischi tumori infantili fino al 500% in...

Provincia
MONTALTO UFFUGO (CS) - L'elettrodotto di Montalto di Uffugo, con un insieme di tralicci e cavi di alta tensione che attraversano la zona e...
Anziani-truffa.

“Sua figlia è in carcere, serve una cauzione”: i finti carabinieri bloccati grazie ai...

Calabria
REGGIO CALABRIA - La chiamata da un numero sconosciuto, la voce di un uomo, che si presenta come un Avvocato e le dice di...
grotte sant angelo - sindaco cassano iacobini

Boom di visitatori alle Grotte di Sant’Angelo, migliaia le presenze: la rinascita del complesso...

Ionio
CASSANO ALL'IONIO (CS) - Un dato decisamente positivo, nel dettaglio, così suddiviso: i paganti sono stati 1.261 nel mese di luglio, 2.403 ad agosto...
miai rende avvicina

Al MIAI di Rende la mostra “Avvicina”: l’arte in Calabria dal 1945 a oggi...

Area Urbana
RENDE - Un archivio sepolto, una mostra mai realizzata, un patrimonio artistico rimasto in silenzio per oltre trent’anni: oggi, tutto questo rinasce. Si inaugura...
Tridico-Salvini.

Tridico all’attacco: «Salvini vuole il Ponte con i soldi dei calabresi e dei siciliani»

Calabria
cosenza - «Oggi scopriamo che Salvini vuole realizzare il ponte sullo Stretto con i soldi dei calabresi e dei siciliani. A dire il vero...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37467Area Urbana22583Provincia19943Italia8044Sport3882Tirreno2977Università1477
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

grotte sant angelo - sindaco cassano iacobini
Ionio

Boom di visitatori alle Grotte di Sant’Angelo, migliaia le presenze: la...

CASSANO ALL'IONIO (CS) - Un dato decisamente positivo, nel dettaglio, così suddiviso: i paganti sono stati 1.261 nel mese di luglio, 2.403 ad agosto...
miai rende avvicina
Area Urbana

Al MIAI di Rende la mostra “Avvicina”: l’arte in Calabria dal...

RENDE - Un archivio sepolto, una mostra mai realizzata, un patrimonio artistico rimasto in silenzio per oltre trent’anni: oggi, tutto questo rinasce. Si inaugura...
locandina “Città di Castrolibero”
Area Urbana

“Città di Castrolibero”: concorso letterario di Poesia e Racconti Brevi, domani...

CASTROLIBERO (CS) - Un appuntamento per gli amanti della letteratura e della poesia. Domani venerdì 27 settembre, alle ore 17:00, nella suggestiva cornice della...
migranti guardia costiera roccella
Calabria

Migranti tentano sbarco in Calabria, salvati in mare aperto: erano in...

ROCCELLA JONICA (RC) - Dopo lo sbarco ieri di 123 migranti, altre 41 persone, tutti uomini di nazionalità egiziana e bengalese, tra i quali...
Pier Mario Biava
Area Urbana

A Cosenza, il 1° Happy Genetics: due giorni per scoprire la...

COSENZA - Dalla molecola al movimento per la Health Longevity. Domani, sabato 27 e domenica 28 settembre, l’Eden Park di Cosenza ospiterà il 1°...
colonia felina
Ionio

Sibari coccola i gatti, l’ASP di Cosenza riconosce due colonie da...

CASSANO IONIO (CS) - L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, per tramite dell'unità operativa di Veterinaria, ha comunicato al Comune di Cassano All'Ionio di aver...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA