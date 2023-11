Maltempo: previste forti mareggiate, ordinanza del sindaco di Paola

PAOLA (CS) – In previsione del maltempo dei prossimi giorni il sindaco di Paola, Giovanni Politano, ha emesso ordinanza urgente in vigore dal 3 al 5 novembre, per garantire la pubblica sicurezza in particolare per quanto concerne le possibili mareggiate.

Sono previste infatti onde superiori a 4 metri tali da arrecare ingenti danneggiamenti al litorale paolano. L’ordinanza punta ad evitare il verificarsi, così come accaduto nel recente passato situazioni di intensa criticità dovute ad allagamenti e mareggiate con pregiudizio per esercizi commerciali, stabilimenti balneari, alla viabilità cittadina in particolare sul lungomare, località pennelli e zone in prossimità alla zona costiera.

Nell’ordinanza Politano specifica che “il litorale Paolano nel corso del tempo ha subito una notevole riduzione della linea di riva a causa del fenomeno dell’erosione costiera, sempre più in forte aumento e criticità. E anche come, tra il terzo ed il quarto pennello del Comune di Paola si è verificato un notevole ripascimento di sabbia a seguito di erosione del tratto di arenile lato nord sul Lungomare di Paola, che ha portato al deposito di materiale sabbioso nella fascia attiva soggetta a modifiche morfodinamiche durante le mareggiate.

Nell’ordinanza si chiede alla popolazione di evitare il transito o la permanenza nei luoghi del territorio comunale maggiormente esposti al rischio, in particolare nelle zone prospicienti la battigia, zona Nord e sud (loc,. Pennelli), zone adiacenti la costa, prossimità degli accessi al mare ed alle scogliere.

Nell’ordinanza si chiede inoltre ai titolari di attività commerciali poste sul lungomare, ai concessionari demaniali, di mettere in sicurezza le proprie strutture con soluzioni provvisorie e temporanee di protezione.