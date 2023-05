Maltempo a Fuscaldo: riaperte le principali arterie stradali, sgomberate alcune famiglie

FUSCALDO (CS) – Il sindaco Giacomo Middea ha comunicato ieri sera l’apertura di diverse strade che, a seguito di mirati interventi, sono state liberate dal fango e dai detriti, e già fruibili ai veicoli. “Resta chiusa l’area di via Molino – ha spiegato nella tarda serata di ieri – insistente nei pressi del torrente Mercaudo (zona Villaggio Grimoli). Il primo cittadino ha dovuto ordinare lo sgombero di alcune famiglie, le cui abitazioni sono state rese inagibili dalle violenti piogge e dalle conseguenti esondazioni: “i nostri sfortunati concittadini sono momentaneamente ospiti, a spese dell’Ente, in strutture ricettive di Fuscaldo“.

Ancora si registrano disagi e circoscritti disservizi sulla rete idrica e sulla pubblica illuminazione. Il sindaco Middea ha chiesto la “collaborazione di tutti, in questi momenti delicati e dopo un evento eccezionale che ha portato ad un’emergenza non ancora terminata, rappresenta il punto di forza della nostra Comunità, che ha ancora una volta dimostrato grande senso di responsabilità e di unione. Anche la pazienza, in queste ore abbastanza critiche, è elemento essenziale ed indispensabile e siamo certi non mancherà fino alla conclusione della fase emergenziale”.

“Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile resterà attivo anche nelle ore notturne, attenzionando le evoluzioni delle condizioni metereologiche e le zone in cui persistono frane e smottamenti. Ai concittadini tutti continuiamo a consigliare la massima prudenza e di tenersi ben lontani dalle zone di pericolo”.